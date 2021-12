PROCURELI ŠOK DETALJI IZ ZADRUGE: Otkriveno sve o vezi Maje Marinković i Filipa Cara! MUK!

Marko Đedović je komentarisao situaciju koja se desila u ranim jutarnjim satima između Maje Marinković i Filipa Cara.

Ma, ljudi, Car se plaši Maje, on ne može da se otkači od nje - rekao je Marko. Ma, on je njoj govorio kako ne mogu da budu zajedno dok se ona ne promeni - dodala je Milica.

Ma, daj bre, pa spava sa njom jutros, on se plaši nje - rekao je Đedović. I ona i Dejan su mi odvratni, ona bije čoveka, a on psihički onako. Nisu oni normalni. Pitam ja Maju da li je u redu da se tako ponaša, a ona kaže:"Pa nije". Nije ona luda, ali ona manipuliše sa njima. Ona njega tera da je je*e, a on to i radi da bi bio mir - dodao je Đedović.

kurir.rs

