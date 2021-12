DALILA UHVAĆENA KAKO JAŠE DEJANA! Isplivali detalji promakli svima DOBRO ZATRESLI POKRIVAČ!

Milica Radovanović bivša uičesnica rijalitija Bar, Vesna Rivas i Lena Čolak gostovale su u emisiji "Kontrashow" na Kurir televiziji.

Milica je raskrinkavala odnos stanara luksuznog stana u kome se nalaze naši barovci i nije krila da se, osim Zorane Stanković i Damira Tepavca, koji su uhvaćeni u ljubavnom činu, iste večeri dogodio još jedan intimni odnos.

- Ja sam otišla kod Slobe u krevet da spavam, a preko puta sebe sam čula Damira i Zoranu. A i pored mene je bila vrela akcija - otkrila je Milica Radovanović.

Na to se nadovezala i već iskusna rijaliti igračica Vesna Rivas, koja je otkrila da je u jednom rijalitiju prisustvovala čak sedam ili osam vrelih akcija.

- Ja sam počela da prihvatam sve u rijalitiju, ali nisam za to. Mi smo veliki voajeri, pa je to toliko prisutno kod nas. Narod voli da zaviri, a mladi se opuste u tom prostoru. I mi to živimo u programu - kaže Vesna Rivas.

Veoma se rano desio taj krevet u "Baru", a Rivas je otkrila da je u rijalitiju "Parovi" zatekla nekoliko parova i to u različitim pozama.

- Ja sam bila u situaciji i žao mi je što to nikada nije isplivalo. To je bio kraj jednog serijala, ja sam poslednja legla da spavam i ja skidam šminku kad akcija na levom krevetu, kad pogledam sa druge strane još jedna akcija. To je bilo u "Provima". Sa leve strane Tihomir i Ana Marija u kerećoj pozi, sve ispod pokrivača, ali nekima se i omaklo. A sa druge strane Dalila povirila i opa, jahačica naša apokalipse, to je njen rijaliti nadimak i vidim oni rade posao... Sedam i po akcija u jednom trenutku. To je bilo finale, svi su mislili da će kroz seks da dođu do finala. Ja ne znam ko im je to rekao da će tako doći do pobede.

Vesna Rivas je istakla da će se i u rijalitiju Bar tek dogoditi svašta, te da su trenutni odnosi među učesnicima samo zakuvavanje.

