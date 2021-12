ONO ŠTO MI JE IZGOVORILA JE MONSTRUOZNO! Car progovorio o odnosu sa Majom, Janjuš nikad brutalnije komentarisao njihovo POMIRENJE!

Filip Car je progovorio o pomirenju sa Majom Marinković i priznao da joj je ovo poslednja prilika koju joj je pružio.

- Da li više voliš porodicu ili devojku - glasilo je pitanje.

- Bitnija mi je porodica...Ja nju uopšte ne razumem, ona da leži i da se ljubi sa nekim, a pritom joj oprostio neko, ne znam kako to može. Ona mene hiljadu puta pita da li je volim. Volim je, ali voli čovek i sam sebe, ali mu treba vreme da se čovek opasulji - rekao je Car.

- Različite su težine kad ti neko opsuje porodicu ili tebe. Šta misliš, kako se tvoji osećaju - rekla je Ivana.

- Montruozno je to što je ona meni izgovorila. Mogu zamisliti kako se osećaju kad me vide sa njom. Šta god da je napravila, preko svega ću preći, ali samo što je meni napravila fizički, već je neoprostivo. Izgovorio bih joj take psovke, da ne bi znala šta je snašlo. Draža mi je ona, jer mi je bila prijatelj deset meseci. Ja da mogu, izludeo bih je, da bi izašla odavde. Trebala mi je dati vremena da ja to progutam. Ona hoće sve na silu, sad i odmah. Ja sam opeet prešao preko toga svega. Žalim i nju i sebe, volim i nju. Tražio sam od nje da pokaže da može biti drugačija - rekao je Car.

- Ti, Janjuše, dozvoljavaš da te ona ponižava kad je u svađi sa Carem - rekao je Karić.

- Šta god sam rekao kod Drveta, tačno se to desilo. Ovo nije ljubav, nego opsesija, ja sam nju prvenstveno kao čoveka zavoleo. Ona je ista u svakom odnosu, samo nije takva u kombinacijama. Ona zna da će Filip njoj stalno oprostiti, zato je sve gora i gora - komentarisao je Janjuš.

- Ti, Janjuše, gledaj sad svoja posla - poručila mu je Maja.

- Opet te Maja ucenjuje da ako joj ne oprostiš da će se diskvalifikovati - glasilo je pitanje.

- Sve što je Maja napravila, iz ljubavi koju osećam prema njoj, a i žao mije, daću još jednu šansu. Popustiću. Ja neću ništa raditi ono što može da joj smta, a sada ćemo videti šta će biti sa njenim ponašnjem. Ovo je zadnji put, ali će sledeći put biti drugačije - rekao je Car.

- On ne može ništa da učini. Ja kad sam bio u najvećoj ljubavi, nisam mogao da promenim nešto. Kad neko vas ne poštuje, tu ne treba šta vi da tražite. Ja sam zagubio sebe u tom odnosu i ne želim da mi se to dešava - dodao je Mensur.

Kurir.rs/M.M.

Bonus video:

01:43 NABOLA GA PESNICOM U GLAVU! Maja Marinković KONAČNO OTKRILA povod tuče sa Filipom Carem