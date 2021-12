DAO JOJ 100 € ZA INTIMNE ODNOSE! Maja iznela Marijanin PRLJAV VEŠ, Zonjićeva prodavala telo za NOVAC?!

Maja Marinković je razgovarala sa Filipom Carem i Markom Osmakčićem i tom prilikom iznela šokantne detalje o zadrugarki Marijani Zonjić.

Maja je otrkila da joj se Krle poverio o njegovom intimnom odnosu sa Marijanom Zonjić, pa je Maja to prepričala njima:

- Kaže Krle kako ju je imao za dž, a onda mu je ona rekla da nema pare i on je častio 100 evra, a još veća pobeda je to što je ona uzela. Posle mi isto Krle priča kako je zvao nekog druga da sa njom ima intimne odnose za pare - rekla je Maja o Marijani.

- Ma ona je tebi šatro drugarica, a ovamo Janjušu govori da bi bila njegova Maša - govorio je Marko.

- Ma to se ne radi, to je moj dečko do dve godine, sramotno. Bila sam joj u kući, bila mi je u kući. Družile smo se - rekla je Maja.

