DRUG BRUNO SLAVI ŠTO JE MAJA IZBAČENA: Njoj treba zabraniti da bude u vezama! A onda otkrio da li će se Car i Dalila POMIRITI

Filip Car i Maja Marinković imali su najgori okršaj do sada zbog čega je ona diskvalifikovana i zauvek je napustila Belu kuću.

Tim povodom, Bruno, Filipov najbolji prijatelj, prokomentarisao je ovaj nemili događaj.

- Iskren da budem ovo sam očekivao, bilo je samo pitanje vremena kada će napraviti novi problem i biti diskvalifikovana. Njoj treba zabraniti da bude u vezama jer očigledno ne ume da se ponaša, devojka se ne ponaša normalno nimalo. Ona je kao drug odlična, ali za bilo kakav muško-ženski odnos, daleko bilo... To što je Filipu krivo i što je plakao... on je dobar čovek i previše emotivan, ali sve će to doći na svoje vremenom. Mislim da je ovako za njega najbolje, ona njega ne zaslužuje.

Bruno se osvrnuo i na Carevo priznanje da se ponovo gleda sa Dalilom.

- Što se tiče Dalile, ne može više ništa da me iznenadi. Mislim da je sve moguće. Po meni je najpametnije da neko vreme bude sam, ali se ne mešam u njegove odluke, samo da njemu bude dobro. Ja sam uvek tu da ga podržim - rekao je za Pink.rs.

