DEJAN PROGLASIO CARA I DALILA NAJGLUPLJIMA, NASTAO HAOS U BELOJ KUĆI! Mujićeva se pravdala: Nisam glupa, ja sam ISKRENA! (VIDEO)

Zadrugari su birali ko se od njih pravi pametan, a nije. Nakon Mateje Matijevića, svoje mišljenje izneli su Dejan i Dalila Dragojević, pa je u Beloj kući nastao haos.

foto: Printscreen/Pink

- Najupečatljivija situacija, trio koji je vrlo inteligentan, a ispali su glupi. Ne samo za ovu sezonu, nego možemo i prošle. Ne bih mnogo dužio, navodim Dalilu, Dejana i Cara - rekao je Mateja, a potom je ustao Dejan Dragojević:

- Mogao bih navedem Mateju, na kvarnjaka je ušao sa Tarom u vezu, pa znamo kako je ispalo. Mogao bih i Taru, koja se nije promenila. Ja ću da navedem Filipa, Dalilu i mene, to je to - istakao je Dragojević.

foto: Printscreen/Pink

- Ja za sebe ne smatram da sam glupa. Ovde nije reč o tome ko je glup, zamenili ste teme - krenula je Dalila.

- Ako je neko pametan bez pokrića, on je glup - dobacio je Car.

- Ponovimo zajedno, ko se pravi pametan, a to nije. Zamenili ste teze, ali neću vam ja sada pametovati ovde, da ne bih ispala glupa. Na prvom mestu staviću Milicu Veselinović, sinoć je smatrala da je pametnija od Milana. Druga osoba je Mensur, smatra da je ušla sa lajfkoačem ušao u ovu sezonu, a samo je gledao neke klipove sa Jutjuba - nastavila je Dragojevićka.

foto: Printscreen/Pink

- Pokidao sam vas sve u trećoj sezoni, a i opet ću, kad ja to budem hteo. Bog vam dao zdravlje - dodao je Ajdarpašić.

- Puno priča, ništa ne kaže. Ja ću da kažem da je iskrenost vrlina, koja je jako skupa. Na trećem mestu staviću Gruju. On misli da će rijaliti da se svede na to što ćemo mi da ga komentarišemo, a on da ćuti. Hteo je da postigne nešto, nije postigao ništa. Ispao je glup, niko ga ne shvata za ozbiljno. Sa Mimo je sateran uza zid da prizna stvari koje smo videli, a on je hteo da nas nadmudri, sebe je napravio glupim, a ne nas. Eto, to su te tri osobe, ostalo ne bih komentarisala. Mogu da kažem da sam ispala glupa u nekim situacijama, ali nisam pametovala u prazno. Sve što sam iznela je bilo iskreno. Glupe poteze sam imala, opraštala sam neke stvari. Ali to nije glupost, nego iskrenost. Imate pravo na svoja mišljenja - poručila je Dalila.

Kurir.rs/S.M.

Bonus video:

00:14 DALILA I DEJAN ĆE MORATI BEZ JEDNOG U ZADRUZI 5: Dragojevići ulaze u rijaliti, a evo od koga su se OPROSTILI! (VIDEO)