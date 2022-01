PRVA ISPOVEST MAJE MARINKOVIĆ NAKON DISKVALIFIKACIJE: Žestoko oplela po Caru, pa otkrila da li se čula sa njegovom porodicom!

Bivša zadrugarka Maja Marinković diskvalifikovana je iz "Zadruge 5" nakon okršaja koji je imala sa svojim tadašnjim dečkom Filipom Carem na proslavi reprize Nove godine.

Domaći mediji spekulisali su o tome gde se Marinkovićeva nalazi nakon diskvalifikacije, a njen otac Taki jepotvrdio da je Maja sa njim i da se oporavlja od svega.

Maja se prvi put nakon diskvalifikacije oglasila za Pink.rs, a prva stvar koju je otkrila jeste kako se sada oseća.

- Adaptiram se na spoljni svet, družim se sa ljudima koji mi prijaju, vraćam sebe u normalnu posle svega što se dogodilo unutra - započela je Maja.

Maja je otkrila da li je probala da stupi u kontakt sa Carevi, prijateljem Brunom ili njegovom porodicom.

- Nisam se čula ni sa kim, niti ću. Ti ljudi mene ne zanimaju u životu - poručila je bivša zadrugarka.

Iako je više puta nakon Majine diskvalifikacije Filip kukao za njom, te ponavljao koliko mu nedostaje, kao i da je voli, on se sinoć tokom žurke smuvao sa Anom Jovanović, a zatim obavio i razgovor sa Dalilom Dragojević, koji je bio pun starih varnica. Car je danas izjavio i da se više nikad ne bi pomirisao sa Majom, kao i da voli Dalilu više od 90% zadrugara u kući i da misli da bi ponovo stupio u odnos sa njom kada bi imali više vremena nasamo u izolaciji. Maja je otkrila šta misli o svemu ovome.

- Što se tiče njegovog odnosa, na kraju sam ipak za sve bila u pravu. Kao i uvek, a oni od mene pokušavaju da naprave ludaču, kako ja umišljam stvari. Evo, vidimo koliko mu je stalo, da za dva dana dovodi devojku i šta radi u mojoj posteljni. To što je plakao i pričao bajke, sve je to zbog osude naroda, jer je svestan da je on taj koji je mene diskvalifikovao. Toliko o toj ljubavi... To što on kuka, kao što sam rekla, je čisto foliranje zbog ljudi. Taj čovek ne voli nikoga, samo ga interesuje profit i spreman je na sve zarad kadra. Jedva je čekao da mi vidi leđa, sve to možete i sami da vidite po njegovim delima - istakla je Maja.

Aleksandra Nikolić je naprasno raskinula vezu sa Markom Osmakčićem, počela da spopada Janjuša, koji sve vreme pokušava da se skloni od nje, iako ona uporno insistira da budu bliski kao pre. Za sam kraj intervjua, Maja se osvrnula i na ovu situaciju.

- Što se tiče odnosa Aleks i Janjuša, vidim da njega ta priča ne zanima i da uopšte ne želi da se upušta u to. To je njihova stvar, ne mešam se u te stvari, ali mogu da kažem da je za razliku od Filipa, gledajući kompletno na celu situaciju, ipak Janjuš ispao čovek - zaključuje Marinkovićeva.

