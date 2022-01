DALILA NA MUKAMA! BIRALA IZMEĐU DEJANA I CARA: Jedan je pravi GUBITNIK, ne može bez ONE STVARI, a drugi promišljen! (VIDEO)

Dalila Dragojević je u Rajskom vrtu razgovarala sa Drvetom Mudrosti o Filipu Caru.

Ona je istakla da bivšeg dečka ignoriše i da ne želi da razgovara sa njim uprkos njegovom trudu.

foto: Printscreen

- On je meni rekao da je mene ostavio jer je mislio da mi je igra, a onda na Igri istine je rekao da je to njegov kompleks, jer se on plaši da bude ostavljen. On ne zna šta hoće, muva se sa Anom, previše je jeftin. On ne može da funkcioniše bez one stvari, spušta sebe, ponižava se. On mnoge stvari radi na silu, meni je to jadno, jeftino. On je sve izgubio, ali ne znam da li je glumio tj. jeste, on se pretvarao, hvalio je jednu ženu, a ustvari sve je bila maska, a sada je pokazao sebe. Sinoć se pokazao kao gubitnik, kada ga ja pogledam on se zacrveni, a sve vreme je pokušavao da me nasmeje, a on je uništio sam taj osmeh - rekla je Dalila o Caru.

foto: Printscreen

- Ja vidim Dejana koji se bori sa nekim komentarima, a liči mi na čoveka koji me je branio na početku kada se dešavalo ono sa Filipom. Meni se to uvek sviđalo kod njega, a to nikada nisam mogla da shvatim. On je opet tu i uvek je tu, a ja vidim da on mene ne bi povredio, ali on je jako promišljen. On je muškarac koji se bori za ženu koju voli. Meni nije jasno koliko se on trudio da mi pokaže da grešim, ali kao da se nije dovoljno borio, a Filip se borio, on me je hvalio, to je onaj Filip koji se kao trudio, da ne kažem folirao. On je mene sinoć pohvalio jer sam bila pozitivna, a onda je krenuo da priča kako sam zla. Dejan za mene sada ispada muškarac prema meni, jer se vidi da ga ne zanima ni rejting niti bio šta, on se bori za mene, iako ima dosta uvreda da mi kaže - objasnila je Dalila.

Kurir.rs/K.Đ.