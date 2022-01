CAR OKRIVIO DALILU ZA DEJANOV SLOM! Filip priznao ono što NE SME DA KAŽE pred zadrugarima: On je čudak, a ona KVARNA! (VIDEO)

Filip Car komentarisao je sa Saletom Luksom jezive scene ponašanja Dejana Dragojevića, nakon njegove svađe sa Dalilom Dragojević.

foto: Printscreen/Pink

- Tara mi je govorila da plače, ja sam je uzeo za ruku i pitao zbog koga plače. On je čudak, ali ona je kriva. Neću to da govorim za stolom, napašće me svi - govorio je Car.

- Ona ga je najstrašnije napala u pušionici - dodao je Luks.

foto: Printscreen/Pink

- Imaju kvarne fore i on, a i ona... Isti su, bezobrazluk i takmičenje ko će koga više da uništi, a ja ne treba da ih primećujem. Ispadnem kao neko ko počačka i napravi haos, ne treba mi to u životu. Treba da se sprdam sa ostalim curama, ne treba mi on na duši - nastavio je Car.

foto: Tamara Trajković, Printscreen/Pink

- On je dečko za ludačku košulju - istakao je Luks.

- Ona nije loša, ali je kvarna. Saćuvaj me Bože takve žene, nisu ni druge bile nešto. Ovaje upakovana, pametna, inteligentna, dobra, a u stvarno dno dna. Čovek popio ona se sa njim prepucava. Sve je znala i priklonila mu se, na džoistik radi od njega idiota. Vidi da je labilan, neka prestane da mu trujemoza. Žena ne prestaje, odgovara joj ovo - opleo je Car.

