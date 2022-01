DEJANOVA MAJKA KUKALA ISPRED KAPIJE! HTELA DA VODI SINA: Evo šta se dešavalo u Šimanovcima, a Dalila se SLOMILA i odmotala klupko!

Haos oko Dejana Dragojevića, koji je završio krvav kad je lomio glavu o staklo u "Zadruzi", pa potom napustio rijaliti, ne jenjava.

Cela porodica je posle svega što je uradio došla u Šimanovce, a nisu krili da su jako zabrinuti za njega.

- Biljana je kukala na sav glas ispred kapije! Niko nije mogao da je smiri. Oni su odmah nakon incidenta tražili Dejana po bolnicama, a potom su želeli da razgovaraju sa produkcijom - započinje dobro obavešteni izvor.

- Oni su zahtevali da ga vode kući nakon svega, ali produkcija nije htela da čuje za to. Dejan nije želeo da ode iz rijalitija, to su ponavljali njegovoj porodici. Čak je odbijao i pomoć psihijatra u startu i govorio da je dobro, a svi su znali da ne bi radio ono što je radio da je to slučaj - dodaje izvor, pa zaključuje:

- Predstavnici produkcije su rekli da se zna šta su jasna pravila, da je Dejan sad dobro i da nema poseta u apartmanu u kom se trenutno nalazi.

Biljana je, podsetimo, juče pričala da se boji da će Dejan dići ruku na sebe.

- Moj Dejan će se ubiti zbog sotone Dalile! Ona je njega silom naterala da pređe u islam, a sada ga pred TV kamerama ubija u pojam i dovodi na ivicu samoubistva - kazala je ona.

Inače, Dalila je posle svega što se desilo ustala i plakala i objasnila da se Dejan oseća dobro.

- Želim samo da kažem svima da je Dejan dobro i da je sve u najboljem redu, znam koliko su moji vezani za Dejana, on je na sigurnom. Ispalo je sve glupo sinoć, Matora i ja smo malo preterale, u toj svojoj ljutnji sam počela da napadam Dejana zašto njoj nije donelo to pivo. Filip je bio već u pripitom stanju, ja sam mu ponavljala da nije kriv. Mene je Dejan pitao da li se plašim njega, Filip je i dalje pokušavao da me pita zašto plačem, Dejan se iznervirao. Ja sam onu istu čašu stavila na taj šank. Nikad nisam videla onakav prizor. Budi mi se sve veća svest, ne znam dokle će sve ovo dovesti. Znam da nije dobro da Dejan i ja budemo zajedno. Mislim da sam ga jako povredila - govorila je Dalila kroz suze.

