ŠTA SAM URADILA OD ŽIVOTA, ODAKLE DA KRENEM? OBOJICA ME KRIVE! Dalila i dalje se GUŠI U SUZAMA, nije joj dobro od Dejanovih reči

Dalila Dragojević je nakon haos koji se desio u imaginarijumu došla u pušionicu i zapalila cigaretu kako bi se smirila. Marko Đedović je pokušao da nađe reči utehe za nju:

- Joj Marko šta sam uradila od života, saterali me u ćošak, joj Marko - jaukala je ona.

- Dalila, prestani da komentarišeš više te teme, prestani da komentariše - savetovao je Đedović.

- Ne mogu Marko, ne mogu - plakala je Dalila.

- Psovao mi je i mamu i tatu, šta su mu oni krivi za bilo šta - urlala je Dalila.

- Neka, gledaj sebe. Spasi se bede. Suzbi sujetu i ego. Ne uvlači se u rasprave - savetovao je Đedović.

- Od čega da krenem? - pitala je Dalila.

- Kreni od sitnica, reci da si mislila da možeš bolje ali ne možeš. Šta imate od lupanja i lomljenja - govorio je Đedović.

- On meni govori da idem kući, da se pakujem. Nisam dobro Marko. Obojica žele da prebace loptu na mene. On meni opet priđe, ja mu kažem mrš - nastavila je Dalila.

- On kaže da ti to namerno radiš - potpalio je vatru Đedović.

Filip Car pre toga je pričao kako želi da priđe Dalili.

- Bilo mi je žao kada je bila sama u ekonomskom, na minus pet ona sedi sama tamo. Pričali smo u izolaciji, ona mi je rekla da voli Dejana, ali sa mnom ne bi ušla u odnos, ne bih ni ja. Imam osećaj da sam poremetio njoj mozak i život ali sam joj rekao da ako Dejana voli i da ne može više da izdrži neke ne radi neke stvari. On prođe pored mene sa kapuljačom u suzama, toliko sam se opteretio sa tim, svaki korak je kriv. Kada sedim i okrenem glavu nije mi dobro. Ja moram da joj priđem kada je tri metra od mene. Priča u radiju nešto, a sve je to krivo jer se odražava i na mene. Sve se to desilo posle mene jer sa ja napravio od mozga kašu. Situacija je bolesna ali ja uvek nađem neko opravdanje. Dejan je uvek tu i prići će ali sada nije imao ko nego ja. Iskreno mislim da ne treba da ima komunikaciju sa njim, moga da se sprdam ili tešim, to što sam napravio napravio, ja sam to u tom momentu hteo. Smatram da sam trebao iz tog odnosa da pobegnem jer to ne vodi nigde. Ja po stoti put govor neke stvari, ali opet pokleklem. Ne znam šta će se još dešavati - pričao je Car.

