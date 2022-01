U 28. GODINI SKUPLJAŠ OTPATKE, IZBACILA ME IZ KREVETA I IMALA S*KS! Dejan udario na Dalilu, ona odmah odjurila iz emisije!

Dejan Dragojević nije mogao da ostane imun na izlaganje Dalile, pa joj se pridružio u radio-emisiji "Amnezija" i odgovorio na prozivke, a u sukob se umešao i Stefan Karić.

- Slušaj, mi se pomirimo, ona iza leđa da upaljač Filipom. Pazi, poljube se u ekonomskom i onda se ponašaju kao stranci u Beloj kući. Sad ću ja da pričam na šta si ti spremna i izneću sve tvoje laži - odbrusio je Dejan, pa napustio emisiju.

- Ja sam čoveku transparentno dala upaljač, ali nije ni to bitno. Niko ne može da me ubedi da mene ovaj čovek voli, želi da me predstavi kao najgoru, a sebe kao najboljeg. Ja sam u ekonomsko dvorište otišla sama da plačem, Filip me je video i došao da priča sa mnom na najnormalniji način. Želeo je da me uteši i digne, želeo je da mi pomogne - objasnila je Dalila.

- Zašto onda ona meni zamera komunikaciju sa drugim devojkama? Želim da pričam jako sad, šta radi džukela i džukac, pa kad džukela digne rep, da čujete šta džukac radi. E, tako ću sad kad se se*e po mojoj ljubavi. Maja je diskvalifikovana zbog Filipa i Dalile, zato što je Dalila indirektno davala povoda. Ne, više te ne štedim! - ponovo je ušao Dejan.

- Ona je ovo želela da dobije, želela je da izazove njegovu reakciju, jer je Dejan ne konstatuje, ni Car ju je odje*ao. Ona bi da se j*be sa strane, a da ima muža, niko ovo ne može više da sluša - uleteo je i Karić.

- Podseti je da je imala s*ks u hotelu, izbacila me iz kreveta, reci šta si sve radila! Nije te sramota, bre! Velika Dalila skuplja otpatke. On je sebi napumpao ego, video je šta može, sad se uhvatio Ane, radi šta hoće - vikao je Dragojević.

Dalila više nije mogla da izdrži uvrede na svoj račun, pa je napustila u emisiju.

- Sad sve pričam, neću da budem kao Ša, da dolazim i naredne sezone, da bih govorio kako je bilo. Sad kad vraćam film, mene je napadala samo da bi se njemu dodvorila. Sa mnom se svađa, da bi se sad pomirila sa bivšim dečkom. Ja znam da je istina ono što on kaže, jer je i meni pričala neke stvari. Neka ispadne najgora, sama sebi radi, ja sam pokušao sve. Znam ja kako da je ona njegova faca rekla "Mnogo toga bi ti dozvolila, samo da sam ja hteo" - završio je Dejan.

