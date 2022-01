FILIP CAR UPLAŠEN ZA OCA: Molim moje momke da se pobrinu za starog Kaponea! Zadrugar sumnja da su mu najbliži BOLESNI (VIDEO)

Filip Car zabrinuo se za najmilije kada je posumnjao da mu otac i baba imaju kovid.

On se odmah obratio voditelju.

- Milane, moram ti oduzeti 10 minuta govora. Znam da to ne voliš, ali dozvoli mi. Sanjao sam da mi tata i baba imaju koronu, odnosno, da je tata već preležao, a da mi baba sad ima, stoga ako je tako, molim moje dečke da se pobrinu za to - rekao je vrlo ozbiljno Car.

- Veruj mi to je sad normalno - insunirao je Milošević.

- Stoga ja molim moje momke da se pobrinu za starog Kaponea. Ja njega mnogo volim i nadam se da me sada gleda. Moji snovi uvek budu istiniti i osećam da je to tako - rekao je Car.

- Takođe, molim moju majku, oca i sestru da me razumeju, da ja ma koliko da sam pogrešio sa nekom osobom ili ona sa mnom, ja sam se sa njima saživeo u kući. Održaću obećanje majci koje sam dao a to je da do kraja rijalitija neću ući ni sa kim u ljubavnu vezu - zaklučio je Car.

- Imao poziv sa Brunom, juče je izlazio ujutru, kao kod psihijatra imao poziv - stoiji u jednom komentaru, pa ima i onih koji sumnjaju da Car sve zna.

