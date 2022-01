NIKOLIĆEVA BACILA OKO NA DEJANA PRE NEGO ŠTO JE UŠLA U ZADRUGU: Raskrinkala je rođena majka, evo šta joj je pričala Aleksandra!

Nakon razvoda od Dalile, Dejan Dragojević sve je prisniji sa Aleksandrom Nikolić, koja ne krije simpatije prema njemu.

Vreme non-stop provode zajedno, a šuška se i da je pao poljubac posle žurke. Aleksandrina majka Slovenka otkrila je za Pink kako joj se čini potencijalni zet.

- Ja više ne znam o tim zetovima koje komentare da dajem! Njen izbor... Deki mi je dobro dete, po njegovoj priči vidim da je jako namučen. Neka se zabavljaju, samo da ne dođe do neke gluposti veće. Ne smeta mi, svakako. Neka ih, šta ja da radim sada... Nisam tamo, šta da radim - priča Slovenka i dodaje da je sa ćerkom redovno komentarisala zadrugare, pre njenog ulaska u Belu kuću, i da je Aleksandra i tada pokazivala naklonost ka Dejanu.

foto: Printscreen/Red TV

- Nažalost, ja sam branila Dalilu, jer sam mislila da je čovek, lila je ta suze, a sve je bilo lažno... Ona je branila Dejana, rekla je da joj je on najlepši dečko tamo, ja joj kažem: "Daj, Sandra, ne lupetaj, šta ti je lep", kaže: "Ne, mama, on je predobar i prelep". Nije me ovo iznenadilo to što su zajedno - rekla je ona.

Slovenku posebno brinu Dalilini napadi na njenu ćerku:

foto: Nemanja Nikolić, Nikola Anđić, Damir Dervišagić

- Nije lepo to što Dalila radi, što mi napada ćerku. Sve znam šta je radila i ranije, i sad... Nema pravo nikome ništa da kaže, bukvalno! Treba da se pokrije i da ćuti! Ja znam šta je moje dete, ona je bila 15 dana tamo (u Bujanovcu), a ne možeš za 15 dana to da postaneš. To me jako povredi, kada joj neko tako nešto kaže, takve ružne reči... Svi su nešto u krivu, samo Dalila kao vredi i svi treba nju da slušaju, kako kaže to je tako... Ma, da! Ugušila se u svojim lažima. Ove godine neću biti milosrdna, sve sam napustila u životu da njoj, mojoj Aleksandri, bude dobro. Ona je moj život, dobra duša, moje sve... Ništa kvarno nema u sebi!

foto: Printscreen/Zadruga

Kurir.rs/Pink.rs