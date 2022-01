POŠTEDEĆU VAS PAKLA, DOLAZIM VAM U MIRU! Dalila Dragojević održala govor cimerima, onda Mensura NAPLJUVALA KAO NIKAD DOSAD! VIDEO

Zadrugari biraju najdvoličniju osobu, a Janjuš je dao reč Neveni Savić, pa Dalili Dragojević.

Dalila je rekla da dolazi u miru ovaj put.

- Danas dolazim u miru, zaradilo se dosta para, tako da mir. Pošto dolazim danas u miru, ne bih izazivala neke konflikte, neću biti do srži iskrena, poštedeću vas pakla, biću u miru. Ima ovde dosta dvoličnih osoba, svi smo mi u nekim situacijama dvolični, trolični, stolični. Pred nama je dug period da svi pokažu sebe. Rekoh još jednom, poštedeću neke ljude svojih surovih komentara. Navešću Mensura Ajdarpašića. Pošto vidim da štede ljubavne odnose, reći ću da je Mensur dvolična osoba jer hoće da uskače u druge odnose. Odnos Ane i Anđela, Mateja i Anđele... Puca na te frontove, ali to su inteligentni momci i devojke, znaju šta radi. Kad je imao priliku sa Anom, hteo je da ona trči sa njim. Sad se prešaltao na Anđelu, da bi izazivao Mateju, jer zna da ima podršku. Od toga nema ništa. To je momak koji ne može da podnese poraz - krenula je Dalila.

- Koji nikad nije poražen! - dobacio je Mensur.

- Hoće da bude glavna tema, lupaju ga kompleksi sa svih strana, postao je agresivan, pokazuje sebe. Čak je pokušavao i meni da se dodvorava, ali sam ja to iskulirala, jer znam da ima jako loše mišljenje o meni. Mensur je za mene dvolična osoba, ali pored Mensura ima još, ali neću ih navoditi. Postoje osobe dvolične u društvima, druže se iz straha. Ja se sada odjavljujem, odlazim u miru, kao što sam i došla - završila je Dragojevićka.