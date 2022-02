DEJANA PITALI DA LI SE BOLJE LJUBI DALILA ILI ALEKS! Dragojević pozeleneo, pa progovorio o odnosu sa Nikolićevom! (VIDEO)

Voditeljka Ivana Šopić je naredno pitanje postavila je Dejanu Dragojeviću u vezi Aleksandre Nikolić i Dalile Dragojević.

- Dejane, ko se bolje ljubi ? Aleks ili Dalila? - upitala je Ivana.

foto: Printscreen

- Neću to da komentarišpem. Neću to da poredim - odgovorio je Dejan.

- Zar ćeš zbog jedne greške sputavati sebe za ceo život ? Prati srce pa šta bude, jer se nikada nećeš kajti. Emocije su isplivale, priznaj to - pitala je Ivana.

foto: Printscreen

- Ne bežim ja ni od čega. Ja sam neko ko se ovde opekao. Previše toga mi prolazi kroz glavu, gledam unapred. Ako treba da se desi, desiće se. Ne znam kako to može da se odrazi na mene. Treba da prođe još neki period. Ne želim da forsiram baš ništa. Ako bude, mora da bude perfektno - rekao je Dejan.

foto: Printscreen

- To je pravi put da l' će se nešto desiti ili neće. On se boji prepuštanje emocija da ne bi napravio grešku. Dejan pravi grešku u startu, treba da pusti to pa ako se desi, desi. Sputava to. Ne treba da se boji ničega. Treba da ga vodi srce. Vidi se da je stegnut. Ostaju do deset da pričaju. Malo je neobično. Uveče su super, a u toku dana ništa. To je pod stegom i pod ručnom. Treba lagano da leti i pliva, opusti se. Mislim da će biti sve okej. To treba da ide svojim tokom. Aleks je lepo, strpljiva je. Trebaju da se - dodao je Mića.

Kurir.rs/I.B.

Bonus video:

02:41 Tajanstvena devojka osudila mladog barovca: NEZANIMLJIV JE I NE VOLE GA