IMAM SVOJ STAN, JA SAM BREND, LEPO MI JE! Dalila se vinula u zvezde, pa PECNULA Dejana pred svima! (VIDEO)

U toku emisije "Pitanja gledalaca", voditeljka Ivana Šopić je naredno pitanje postavila Stefana Karića:

- Zašto si na kvarno naručio pesmu 22? - glasilo je pitanje.

- Neviđena glupost, ja sam je najviše voleo, bila je deo mog života. Na mom radiju ću ja pustiti - odgovorio je Karić. Na mom radiju ću ja pustiti.

foto: Printscreen

- Da li Car ima neka pravila ili ih samo Dejanu namećeš - glasilo je pitanje za Dalilu.

foto: Printscreen

- Samo meni Car nameće, ne znam šta mi se dešava, ja kao da nema pravo na zamerku, ispada kao da ja grešim sve vreme, a ne on. U nekim izlaganjima ima i on rečenica u kojima naže šta ne treba. Ja sam neko ima svoj stan, ima toga što se meni ne dopada, sinoć me napao tu jer sam rekla da neću da jedem tokom emisije, nego posle. Opet je iskalirao na meni, jer nema na kome. Lepo mi je ovako, neću da se valjam tamo. Rekao mi je da sam ja brend i da mi to ne priliči, a ja izgubim svest o tome svemu - odgovorila je Dalila.

Kurir.rs/I.B.

Bonus video:

04:50 Tajanstvena devojka iz Bara ispričala svoju stranu priče