SMEJALA SI SE DOK SAM TE KA*AO, A GLEDALA SI NJEGA! Car opet PONIŽAVA Dalilu, prebacio joj Dejana, a onda još jedan ŠOK u krevetu

Filip Car i Dalila Dragojević ne prestaju da se svađaju, da jedno drugo vređaju, a Car u tome prednjači nad Dragojevićevom. Svaka sitnica mu smeta kod devojke, i nabacuje joj na nos, dok Dalila ne ostaje nema.

- Ja znam šta tebi muči. Tvoja agresija koju ne možeš da kontrolišeš, to što sam se ja promenila... - rekla je Dalila.

- Ništa se ti nisi promenila, osim što ne skačeš čoveku na glavu - nastavio je Filip.

- Kojem? Ne znam o kome pričaš? To je moja prošlost - dodala je Dalila.

- Prošlost od pre nedelju dana. Ti si toliko bezobrazna i kvarna - rekao je Car. - Meni se izdešavalo sve kako je sudbina pripisala, sad sedim u svojoj propasti. Ti si kao top. Zamisli da ovi ljudi smeju da ti kažu nešto kao meni... - rekla je ona.

- Ti si neispravna i nepravedna, znaš da me to boli - dodao je on.

- Ja mislim da si ti nervoza, nemaš gde da izbaciš, pa na meni. Da se na drugima istresaš kao na meni, do sad bi bio kod kuće - rekla je Dalila.

- Da je Zola ovo napravio večeras, ja bih isto. Znaš šta me još više boli, što me ne slušaš. Ja sve radim, a ti mi nikad u životu nisi skuvala čaj. Koliko puta sam ja tebi? - dodao je Car.

- Ja moram da se smejem, meni je ovo presmešno - istakla je Dragojevićka. - Ja donesem tikvicu da spremi, ona spremi, prođe pored stola, sedi sa Anom i Luksom, a mene nije ni pitala. Drugi put kuvala za pet meseci, a nije me ponudila. To su ta poniženja sitna koja su meni kod žene - nastavila je ona.

Caru je podršku u svađi sve vreme pružao Marko Osmakčić.

- Ti nisi normalan - govorila je Dalila koja se smejala sve vreme.

- Tako si se smejala i dok sam te ja ka*ao, a gledala si njega - rekao je Car.

- Sram te bilo, nije mi jasno što to pričaš - rekla je Dalila.

- Ja sam tebe srezao za sve u korenu, tako sam te srezao. Ljudi tebi daju ruke, a ti njima pi*ke - rekao je Car.

- Nema više toga, sećaš se da mi poslednji odnos nije bilo to to, bila sam zgrčena - dodala je Dalila.

- Ček ti hoćeš da kažeš da ti je se*s sa mnom bio loš - upitao je Car.

- Bila sam zdrčena, nije mi bilo to to - objasnila je Dalila.

- Jao kakva si, ti namerno radiš te stvari, ali ja nisam Dejan da lomim glavu, da mu prosipaš pepeljaru, da mu tražoš pivo, pa kad ti ne da, da praviš haos - objašnjavao je Car.

- Ja mu ništa ne tražim, ja sam mu sve oduzela - objasnila je Dalila.

- Ma ajde nisi mi jasna, ti mene zameraš Marijanu i ostale devojke sa kojima komuniciram - rekao je Car.

- Jesi li ti normalan? - upitala je Dalila.

- Jesam naravno - odgovorio je Car.

U njihovu raspravu se umešao Marko Osmakčić koji je opet podržao Cara.

Iako su se ponovo žestoko posvađali, a on ju je zamalo gađao činijom, Filip Car je posle žestokog sukoba ponovo došao do Dalile Dragojević i legao preko nje.

Njih dvoje su potom počeli da se raspravljaju, ali tiho. Međutim, u jednom trenutku se ponovo digla tenzija između njih dvoje.

- Ja tebi apsolutno ništa ne radim - rekla je u jednom trenutku Dalila.

Car je u tom trenutku počeo da se hvata za glavu od nervoze, a zatim je ustao iz kreveta.

- Ti si kao ispijač neki, vampir. To je to kod tebe! Okreni se dok pričam - neću, stani dok pričam - neću. Ti ćeš sve u kontru napraviti. I kad ti priđem i kad se trudim, ti i dalje u kontru. Ne staješ, ti u kontru! Ja to ne mogu - pobesneo je Car.

- Bože sačuvaj. I ti ćeš meni da ne veruješ, ja sam to sa tobom uradila, a koga si ti prevario? Mene! Koliko si još prevario? - odgovorila je Dragojevićka.

- Njega si napadala, sad meni ispijaš mozak. Idemo na cigaretu, da mi neko nešto ne kaže, razbiću mu zube - rekao je on.

- Ja neću biti sa tobom, meni nećeš pripisati to svoje divljanje - dodala je Dalila, pa kranula sa njim.

Posle žučne rasprave u jednom momentu su krenuli da se grle i maze. Izgleda da su ponovo prešli jedno drugom preko burnih dvađa i sukuba koje imaju.

