DALILINA MAJKA BESNA ZBOG DEJANOVOG POTEZA, JAVNO MU SE OBRATILA: Reci ko te je terao iz Šepka, ZANEO si se, a živeo si kao PRINC!

Velika ispovest Dejana Dragojevića pokrenula je lavinu komentara.

Sada se za "Blic" ovim povodom oglasila i majka Dalile Dragojević, Emina Mujić.

Emina je, naime, rekla baš sve što joj je na duši.

foto: Printscreen

- Dejane, ti imaš pravo na sve, samo... Previše si se zaneo! Ne znam samo šta ti znači to da ćeš da ideš na svoje odakle te niko neće moći izbaciti! - kazala je besno na početku, pa dodala:

- Ja bih volela samo da si još objasnio ko te terao svih ovih pet godina iz kuće tj. iz Šepka, voleo si Dejane sve nas, a voleli smo i mi tebe, i uživao si, naprotiv, kao princ sve ove godine!

Dalilina mama se ovde nije zaustavila.

- Deki, ja ti želim svu sreću u budućnosti i da ostvariš sve svoje snove, ali samo da budeš srećan, pošto sam sebe ovde sad kompromituješ kako nisi bio srećan, a mislio si da jesi. Zato ti ja kao majka od srca želim svu sreću ovog sveta, i da ostvariš sve ono za čim žudiš! - navela je i spustila loptu.

- Nadam se da ćeš biti nasmejan i dalje, kao što si bio svih ovih pet godina! Srećno, Deki, ali od srca! - zaključila je Emina obraćanje Dragojeviću.

foto: Printscreen/Youtube

Dejan je, podsetimo, juče rekao da je svih pet godina braka sa Dalilom bio tužan.

- Na osnovu svega što se desilo rekao bih da sam bio tužan pet godina. Tih pet godina sam bio okrenut od onoga što je najvažnije u život. Okrenuo sam se od ljudi koji su me podigli iz pelena, a ja sam se okrenuo ni zbog čega. Kajem se i trebaće mi vremena da preguram to sam sa sobom. Ne mogu sebi da ubacim u glavu da sam to mogao da uradim. Tako nešto uraditi, a nije bilo potrebe za tim. Nismo takva porodica i nisu se tako ophodili da bi bilo razloga da to uradim. Mladost, ludost i nerazmišljanje odvede u propast - pričao je Dejan.

foto: Printscreen

Kurir.rs/Blic

Bonus video:

00:48 BIVŠI RIJALITI PAR ZOVU SULEJMAN I HUREM! Dalila i Dejan javno pokazali koliko se VOLE, a tek kako ju je on ZEZNUO!