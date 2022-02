OVO JE PONIŽAVAJUĆE ZA ČOVEKA OD 40 GODINA, BRUKA I SRAMOTA! Zorica Marković oplela po Ša, dala ŠOK prognoze sa Tarom i Monikom!

Bivša zadrugarka i pevačica Zorica Marković pomno prati dešavanja u Beloj kući, a sada je prokomentarisala aktuelnosti.

Naime, sinoć je na velelepno imanje stigla, kako je mnogi nazivaju, dvojnica Tare Simov, atraktivna Monika Jovanovska. Ona je u studiju kod Dušice otvoreno priznala svoje simpatije ka Nenadu Aleksiću Ša, te je istakal da će se boriti za njegovu ljubav. Zorica je sada otkrila kako gleda na njihov odnos i Moniku kao potencijalnog rijaliti igrača koji će 'zapržiti čorbu' u ''Zadruzi 5''.

foto: Printscreen/Pink

- Monika je vrlo interesantan lik, nepoznata devojka, ali uopšte nije navina, ni glupa. Isprva iskrena, mislim da je za*ebana, slična Tari, ali ne taj nivo, hoće da čačka, videli smo šta se dešava... Nego ovaj konjina, budaletina kako se ponaša u 41. godini, bruka i sramota. Sinoć sam se upi*ala od smeha, čovek ne zna da li je pošao ili je došao... Ova devojak došla, a čuveni Ša 'vata ribe, kao i ona i Švedske. Toliko ponižavajuće za čoveka koji je imao karijeru. Biće tu svašta, to je i dobrodošlo da gledamo nešto novo - počinje Zorica.

foto: Printscreen/Pink

- Monika mala će na finjaka pokušati da ga osvoji jer je smirena, a Ša neće smeti da pisne od Tare sto posto, jer ga maltretira kao magarca. Biće dobro za gledati, pre bi se on odlučio za Makedonku jer je preslatka. Kažu kao liči na Taru, ma liči do mojega, dete je bre prelepo u odnosu na ovu. Tara će da pravi probleme, tu nema govora, jer je posesivna. Ona njega ne voli, to se zna, ali će da mafija jer ne može drugačije - priča Zorica Marković, pa dodaje:

foto: Printscreen

- Da li sam ja luda? Ne znam, al imam utisak da Ša neće ostati ni sa jednom. Može on da bude fin sa Monikom, ali ona neće otići sa njim u krevet jer je drugačije vaspitana, drugo mnogo zna o Tari. Neće imati on tu mnogo prostora da je napada - zaključila je Markovićeva.

foto: Printscreen/Pink

