GLEDAŠ ME KAO SPRDNJU, JER TE BOLI KU*AC! Aleks sasula SVE U LICE Dejanu, otkrila svoj najveći STRAH, a sve kriva Dalila (VIDEO)

Dejan Dragojević i Aleksandra Nikolić osamili su se i razgovarali u hotelu o svojoj vezi, a onda se Aleks prvi put ozbiljno naljutila na Dejana.

- Ja sam ovde samom sebi bio čudan, čudna situacija. Osetio sam u glavi, kao što Ša zna da ga Tara ne voli, a boji se sam sebi da prizna istinu. Kad sam video kako mama i David izgledaju, nije mi bilo svejedno. Kad sam sve sumirapo, borio sam se da neko ne propadne u životu - pričao je Dejan.

- Šta ako tako bude s' tobom i sa mnom? Zavolim te... Ja tebi ne verujem ništa, jer imam strah da se ne desi meni, da ja tebe zavolim i odlepim još više, a da ti budeš taj koji mene ne voli, a ja to osećam - nastavila je Aleks.

- Ti si mala mrva. Imaš pogrešno mišljenje o meni - dodao je on.

- Ja ne znam što si ti meni trebao uopšte? - pitala se ona.

- Sad je kasno. Ti si se zaljubio u mene i ja u tebe - rekao je Dragojević. - Ja osetim da ti nisi zaljubljen u mene. Ti kažeš i posvećuješ mi pažnju, ali ja ne osećam to sa tvoje strane, ti mene lažeš - nastavila je Nikolićeva.

- Kakav si ti folirant. Što bih ja tebe lagao? -pitao je Dejan.

- Da bi me utešio, jer vidiš da sam se zaljubila u tebe. Ti mene gledaš kao sprdnju. Kad izađemo neće ništa da bude, jer tebe boli ku*ac - nsatavila je ona. - Šta ako bude kontra? Ja sam već prošao to da nešto neće i da svi znaju sebe, pa šta se sve desi. Ti nećeš da osetiš to kod mene. Moj rizik je veći, ako me razumeš. Ne možeš da se opustiš, do juče si okretala glavu kad jedeš. Opusti se, ne slušaj druge i gledaj mene i moje postupke prema tebi - pričao je Dejan.

Aleksandra Nikolić naljutila se na Dejana Dragojevića i okrenula mu leđa, a on je odmah počeo da je zapitkuje u čemu je problem.

- Što si ljuta? Preteruješ... Raspravljaš se sa mnom - pričao je Dejan.

- Mogu da ti se popnem na glavu sad jer mi je takav dan. Ti mene kapiraš kao sprdnju. Ti mene ne gledaš kao žensko, nego osobu koja ti je smešna, slatka i zanimljiva, kao Sanja Grujić - odbrusila je ona.

- Aj ne se*i! Šta ti vidiš? Ja tebe gledam kao neko u koga sam zaljubljen, a ti to nećeš da primetiš. Šta ja treba da uradim? Osetićeš kad se prepustiš, a dok budeš tumačila šta drugi ljudi govore, nećeš osetiti. Hoćeš da ne spavam sad i da ti napišem pesmicu? - pričao je Dejan.

- Ja sam previše dobra prema tebi - dodala je Nikolićeva.

- Ne, nego ja prema tebi. Šta sam ti loše uradio? Okreni se, ti si kao zaljubljena i zaronila si tamo, a kad izađeš ćeš ovako i onako. Ti si meni iz dana u dan sve bitnija i važnija, značoš mi. Što bih provodio vreme sa tobom? Ti si slatka sa tim glasom, očima, pričom. Meni sve to prija, a hoćeš da budem bezobrazan. Ne kapiram kako treba da se ponašam? Nemam tenziju sa tobom, osećam da mogu da funkcionišem. Hoćeš Tenziju? Ja mogu sa tobom napolju da funkcionišem. Ako krenem da pričam o baladama kakve su se meni ispostavila, ne bi imali nikakvu komunikaciju. Nemam pritisak, rasprave, svaki dan mi je sve lepši i lepši. Ako je to loše i normlano ti je da se svađaš, izvoli pa zameraj, funkcioniši tako - rekao je Dejan.

