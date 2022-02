OLOŠI, GNJIDE, KLOŠARKE I LJUBAVNICE! NEKOG ĆU DA POLOMIM: Mensur doživeo nervni slom, na Dalilu se posebno IZVIKAO zbog preljube

Zadrugari biraju osobu koja najbolje podnosi kritiku, kao i osobu koja ne podnosi kritiku.

Mensurova bivša izabranica Milica Veselinović dala je svoj sud.

- Ja sam počela da prihvatam kritike od Mensura u poslednje vreme. Sandra saluša ali ne prihvati. Mc Ales prihvata kritike, a ne prihvata Ša, Stefan Mihić, Dalila. On je prva koja nr prihvata kritike, a napušava sve a ne osvrće se na svoje - rekla je Milica.

foto: Printscreen

- Ja smatram da ja prihvatam kritike samo od ljudi koje mi znače, oni koji mi ne znače, nikada ne prihvatam. Kada mi dragi ljudi kažu, ja i te kako prihvatim kritiku. Osoba koja teško prihvata kritiku je Mensur. On ne prihvata apsolutno ništa. Priča da ga svi napadaju, a niko ga ne dira - rekla je Dalila.

- Mene je sram kad sam ušao ovde sa ovim lažnim ljudima! Sa tobom klošarkom kojeg si muža prevarila! Sa najgorim ljudima sam ovde - odbrusio je Mensur Dalili.

foto: Printscreen

- Onaj ko prihvata kritiku je Ša, on prihvata kritziku samo od Tare. Kad napravi najveće greške, kaže da je on kriv - rekla je Dalila.

- Ne znam kako ću izdržati da nekog ne polomim. Ove klošarke, ljubavnice. Jako mi je teško da živim sa smradovima, ološima, sa gnjidama! Teško mi je! Boli me k*rac da pravim žrtvu od sebe. Boli me što sam sa najgorim ljudima u istoriji ikada! Sa najgorim ljudima na svetu živim! Par ljudi ima normalih, ovo ostalo, što se pravi fino, što deluje fino... Ne interesujete me! Teško mi je što ću neko vreme provesti sa vama, zati što ste najgori ljudi koje sam ikada video! Neko ko ne zna da prihvati kritiku je Dalila. Neko ko zna da prihvati kritiku kritiku su Stefan i Milica - zaključio je Mensur.

Kurir.rs/K.Đ.

