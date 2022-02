ALEKSANDRA IZDALA DEJANA? Dragojević otkrio šta mu devojka priča iza leđa, jedva se OPRALA, a celi HAOS nastao zbog NJE! (VIDEO)

Nenad Aleksić Ša izabrao je svoje potrčke - Dina Dizdarevića i MC Aleks, a onda imenovao i omiljenu osobu, svoju devojku Taru Simov.

Voditelj je potom pokrenuo temu o odnosu Aleksandre Nikolić i Dejana Dragojevića.

- Rekla si za Dejana da je jako proračunat. Što i kako? - pitao je Milan.

- Da, tako je, čula sam to za stolom i rekla sam mu, iznervira me. Nije mi jasan u nekim situacijama. Ne mogu da se setim što sam to izgovorila, možda zbog Sandre. Ne postoji razlog. Izmislila sam - rekla je Aleks.

foto: Printscreen

- Jeste, tumačila me, ne znam čemu to. Miki je nešto rekao - počeo je da priča Dejan.

- Setila sam se, jeste Miki rekao, ja sam mu rekla da je on možda zaljubljen u mene, a možda ne, više ni ja ne znam... Ja ću da dam cigaru kome poželim, neću da me neko ograničava, radiću šta hoću. Ja sam sažaljiva, meni je Irme žao, stalno ustaje i kuku kako nema, ja sa njom ne pijem kafe i ne jedem, takva sam, šta da radim. Nije prirodno - rekla je Aleks.

- Nije to okej jer smo mi u sukobu. Ja sam je uskratio za neke stvari da ne priča jer nema potrebe da komentariše, ona je mene ispoštovala za sve - rekao je Dejan.

foto: Printscreen

- Mi smo bile dobre pre nego što je ona ušla u vezu. Ona je mene branila i ja sam nju. Ja sam nju uhvatila jednom u laži za Cara, ali uvek mi je ulazila u susret, devojka od jednom se okrenula, uvek me je pitala šta ja mislim, ja sam rekla da neću da komentarišem. Draga mi je stvarno - ubacila se Irma.

- Tebi šta god ko da traži ti ćeš da daš, ali gledaj zbog sebe, Irma njemu govori monstruozne stvari, a ti joj daješ cigaretu - prekinuo ih je Dejan.

- Ja nakon te cigare nemam komunikaciju, ona je i sama skontala, više mi i ne prilazi. Ja ne želim da je napadam, neću da skačem zbog njega, ne znam da li je on iskren prema meni.

Kurir.rs/K.Đ.

