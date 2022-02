MIKIJU ZARASTAJU ŽIVE RANE PO TELU! Isplivala fotka, kamere zabeležile kako sada izgleda njegovo TELO, sve u ožiljcima!

Mikiju Đuričiću pogoršalo se zdravstveno stanje u rijalitiju "Zadruga", gde su kamere zabeležile njegove rane po nogama, a kasnije su se proširile i po glavi.

Naime, poznato je da pčelar iz Kupinova ima psorijazu, a sada je počeo da koristi kreme koje su mu fanovi poslali kako bi mu rane zacelile.

- Vidna razlika posle tri dana mazanja melema - poručili su oni administratori njegove stranice.

Ipak, još uvek se na njegovom telu vide ožiljci od prethodnih rana.

- Znamo, videli smo to, ali nije to ništa strašno, sve je za sada u redu, produkcija vodi računa o svemu, mi se ne brinemo. To je Mikijevo stanje, on ima problem sa psorijazom, pa mu se desilo nešto, ali je produkcija to odmah sanirala, odveli su ga kod doktora i sve je u redu - govori prijatelj blizak porodici.

Podsetimo, Miki je u rijaliti ušao sa uslovnom da boravi u rebahilitaciji, baš zbog ovih problema, a svakodnevno ima terapije, kao i kreme koje maže kako bi se situacija stišala. Prijatelj zadrugara je otkrio i na koji način se sve Miki borio sa ovim oblikom psorijaze.

