DALILA NIJE ŽENA MOG ŽIVOTA! Car izašao iz Zadruge i dao SUROVO priznanje o Dragojevićima: U njihovu kuću NIKADA ne bih ušao!

Filip Car otvorio je dušu u emotivnoj ispovesti i progovorio je o odnosu sa Dalilom Dragojević.

"Jesam ljubavnik u ovoj situaciji. Ne znam šta sam više. U ovoj situaciji kad je Dalila slobodna ja se osećam kao u nekom prekršaju. Bile su neke slične situacije kao ova sa Dalilom. U jednoj situaciji nisam ni znao da je žena udata, kasnije sam skapirao da je udata", rekao je Car u emisiji "Premijera-vikend specijal".

"Koju si najviše voleo - Maju, Minu ili Dalilu?

"Najviše sam voleo Dalilu. Ne znam da li je žena mog života, mislim da nije. Znam da bi bilo najlepše kad bih rekao da je ona žena za sva vremena. Ja ne mogu reći to dok u to nisam siguran sto posto. Deli me taj osećaj da je to to. Žena mog života je za mene neko u kog sam baš siguran. Taj odnos naš nema čvrste temelje, možda mojom krivicom. Ni ja samog sebe ne shvatam. Volim je, ali sam voleo i mnoge žene. Bolje da sam suzdržan, naš odnos je loš trenutno. Voleo bih da uspemo. Ima ona kvaliteta, mnogo. Svako od nas greši, ali ima ona materijala da bue dobra majka, žena, prijatelj i sve", rekao je i on i priznao da li je voleo Maju.

"Jesam, na specifičan način. Ako nije specifično ne radi me. Niko ne može da poljulja odnos sa Dalilom, to se samo jednom desilo. Mi mormao naš odnos da dovedemo u red i da se posvetimo jedno drugom. Ne bih joj okrenuo leđa. Za neki moj pojam, moj i Dalilin odnos bi trebao biti bolji. Dalila nije ni Maja ni Mina. Ozbiljnija je."

Car je otkrio da li mu je bilo teško da pogleda Dejana u oči.

"Osećam se lakše sada kad pogledam Dejana u oči. Pre sam se osećao katastrofa. Sa druge strane mi je teško zbog njega. To je neugodan osećaj. To svako ko ima malo ljudskosti će mu biti neugodno. Ja se nisam mogao obuzdati, Dalila mi je davala povratnu informaciju. Znao sam šta će se desiti. Hteo sam da odem sa imanja i vraćali su me. Desilo se. Ne bih posetio kuću u kojoj su bili Dejan i Dalila. Nikad ne bih ušao u tu kuću niti bih voleo da je vidim ni na slici. Ne bih otišao ni u ulicu. Ako bi naš odnos postao ozbiljan odveo bih je u Crkvenicu", zaključio je Car.

