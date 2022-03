SVE ĆE NAS OTERATI U GROB! Otac Tare Simov OČAJAN zbog ćerke, ne može da je gleda! A zbog ovog je završio kod PSIHIJATRA

Zadrugarka Tara Simov u više navrata je pričala da je njen otac Goran Simov imao zdravstvene probleme zbog njenog ponašanja, a sada se on oglasio i rekao da će ćerka da mu dođe glave jer se non-stop sekira!

Goran tvrdi da je prestao da gleda rijaliti na nekoliko dana otkako se Tara i Nenad Aleksić Ša svađaju, tuku i gađaju predmetima, ali ga prijatelji čim izađe iz kuće pitaju za ćerku, pa uvek sazna šta se dešava na imanju.

foto: Printscreen/Pink

- Moja ćerka je pričala da sam imao zdravstvene probleme kada se prošli put takmičila, a rekao sam joj da to nikoga ne treba da zanima. Dušebrižnici uvek slušaju! Tačno je da sam bio anksiozan, imao sam probleme sa spavanjem i bio sam svakodnevno napet. Sve je to bilo zbog Tare, ona je s Nenadom pravila haos, mnogo smo se sekirali i njena majka i ja. Posle je sve to stalo, a sad opet ista priča. Ćerka će da nas otera u grob zbog svog ponašanja! Jednoj devojci njenih godina ne treba da bude normalno ovakvo ponašanje - priča Goran za Rijaliti/S.telegraf.

- Tara je i ranije bila problematična, nije da sam ja sad nešto iznenađen ovim haosom, ali sad je prešla sve granice. Sve ovo je sad transparentno, ipak se snima 24 sata, pa imam uvid u sve što Tara radi. Nemamo na šta da budemo ponosni, samo svakodnevna sekiracija i to je sve.

Goran je, po svemu sudeći, promenio ploču s obzirom na to da je ranije kada se oglašavao za medije pravdao ćerku.

- Ne gledam rijaliti i sve što saznamo Tari saznam od njenih fanova i prijatelja! Mogu samo da kažem da volim svoje dete i da ima moju punu podršku. Ona je zrela osoba i zna šta radi. Znam da je jaka i da je pametna, od mene nikada nije imala nikakve kočnice i lekcije, a tako će ostati i nadalje. Niko nije savršen, pa ni ona, ja, ako mi nešto zasmeta, neću svakako pričati javno, već ću njoj reći nasamo. Meni je najbitnije da je ona meni živa i zdrava - rekao je tada Goran.

Podsetimo, Simovljeva je pričala da joj je otac na lekovima i da se mnogo sekirala zbog toga što je ona razlog tome.

- Moj otacje dva puta nedeljno išao zbog mene kod psihijatra. Mnogo se sekirao, bio je depresivan i anksiozan i nije mogao noćima da spava. Svašta mu se motalo po glavi, nije izlazio iz kuće, a ja sam za sve saznala kad sam izašla iz prethodne sezone. Zato sam dugo bila u Makedoniji, morala sam da budem uz njega da se uverim da je dobro - rekla je ona.

foto: Printscreen/Pink

Tara zbog Ša sekla vene Tara Simov i Ša nedavno su se posvađali za crnim stolom, pa je zadrugarka zgrabila nož iz sobe i počela da se seče ispred kamere. - Nenad mi je došao glave! Sad ćete da vidite ubistvo uživo u programu! Ne mogu da budem više ovde ni minut - pretila je Tara, a obezbeđenje je odmah krenuo da joj otima žilet. Ša je doleteo u dnevnu sobu i nastavio da vređa Taru, nakon čega je produkcija poslala obaveštenje da će zbog ponašanja da bude kažnjena nedeljnim honorarom. foto: Printscreen

kurir.rs/republika.rs/S.telegraf

