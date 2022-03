ŠOK U BELOJ KUĆI! NJIH DVOJE SU NOMINOVANI ZA IZBACIVANJE IZ ZADRUGE: Takmičari saglasni, ovo niko nije OČEKIVAO! (VIDEO)

U toku emisije "Nominacije", voditelj je saopštio je da je Ana Jovanović nominovana od strane zadrugara i samim tim, postala je prvi nominovani učesnik.

- Mensur je sjajan momak, on je izuzetan. Milica i on su super i verujem u nnjih dvoje. Ana je generalno fina i draga, ali mislim da ju je rijaliti poljuljao. Iz poštovanja prema Milici, nominovaću Mesnura - rekla je Martina.

- Prema Mensuru ima popštovanje, međutim on je promenio odnos prema meni. Počeo je da me komentariše i to negoativno. Šaljem Mensura - rekla je Mima.

- Ja moram da pohvalim Mensura, on je meni skoroz ok. O Ani nemam loše mišljenje, ali Mensur mi je dražio zato šaljem Anu. - rekao je Ša.

Milan je u nasavku emisije podigarao par zadruagra. Među njima su se našli, Deniz Dejm, Đole Kralj, Sandi Kojić i Stefan Krstović Krle. Milan je otkrio da je drugi nominovani učesnik od strane publike je Stefan Krstović Krle.

Kurir.rs/M.M.

