Đole Kralj i Mima Šarac ušli u sukob zbog kuvanja hrane. Ona mu je prosula sve makarone, a on je najstrašnije izvređao!

- Je l' si ti retardirana, je l' se drogiraš? - upitao je Đole.

- To sa mnom nećeš! To sa Deniz sa kojom si to naučio! - rekla je Mima.

- Ti nisi kako treba osoba! Zadnje neka ti bude. Na grob neka ti odnesu! Ti pušiš ku*eve! Klošarko bubuljičava jedna! Pi*ka ti smrdi na kilometar! - odbrusio je Đole.

