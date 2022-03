MIKI ĐURIČIĆ RASKRINKAO IRMU: Dalila ti je najbolja drugarica, glavna OPSESIJA ti je bila da se RAZVEDE, pa si joj PRETILA! VIDEO

Zadrugari tokom nominacija biraju između Lazara Čolića Zole i Irme Sejranić, koje je za potrčke izabrao ovonedeljni vođa Nenad Aleksić Ša.

Voditelj je dao reč Mikiju Đuričiću koji je sačuvao Zolu a poslao Irmu.

- Krenuću od Irme, ako je toliko pametna, moju nominaciju neće shvatiti napadom. Irma nije loša osoba, ali nije normalna. Biti toliko lud da kažeš da na jednoj od najvećih svetinja, da ti je monah rekao da je najčistija duša koja je kročila na zemlju. Da li ona misli da monah da vidi njenu dušu? Samo ne znam da li si stavila grudi posle monaha. Ja pričam o činjenicama. Ja znam da prokomentarišem negativno, ali isto tako znam da pohvalim. Od tebe još nisam čuo da si pohvalila nekoga. Glavna opsesija joj je bila da se Dejan razvede od Dalile. Ti si se iz inata udala da se osvetiš bivšem dečku. Mikija za laž neće nikada niko osuditi. Ja psujem mamu i sve na kameri, ona posle dođe i traži cigaretu. Gde je tu dostojanstvo?! - govorio je Miki, pa dodao:

- To je žena koja samo negativno vidi u ljudima! Ja njoj ne zameram, čistoj duši je smešno što neko ima nervne slomove zbog nje. Ona ne može da podnese činjenice, zato je luda! Svi ovi ljudi, radimo loše stvari ali radimo i dobre. Ja da nekog mrzim, ne bi nikom dao ništa. Ti si sebična, imala si pet hiljada, pričaš mi da ćeš mi kupiti jabuke i onda ne daš ništa, pričaš samo. Nemaš upaljač 27 nedelja. Meni je gore da mi traže upaljač nego cigaretu. Ona hoće da me isprovocira da bij ja prsao, ali neće. Sviđaš mi se kao svim muškarcima, je*ao bih te! Neko ko stalno vidi samo negativno i loše, meni je to debilno. Dalila si rekla: 'Nemoj da ja kažem šta ja znam', ej, najbolja drugarica. Ona je jadna, ne može da bude u prvom planu. Sada je sa Zolom bitna, pa sija ceo dan. Ja ne volim lažove! Ona je kvarna i ne vidi da je kvarna. Ja ako lažem, ljudi će reći da ja lažem. Ovo sada, želim ti da pobediš u ovom rijalitiju. Ja nemam mu*a da odem iz ove zemlje, ja bih voleo da ti pobediš da se spakujem odavde da napustim Balkan zauvek. Kad bi ti pobedila, ja bih otišao - rekao je Miki o Irmi.

- Vidim da Zola nije neki čovek. Prema meni, nikad ružno, nikad svađa. Msilim da se on ogrešio o Miljanu. Miljana je pobegla da bi on ušao, on je ovde zahvaljujući njoj. Nisam o tebi stekao neko visoko mišljenje. Jesi se ti trudio oko Miljane, ali opet, ona se žrtvovala za tebe. Ovo za osatle žene, ja ti ništa tu ne zameram. To je kvarno sa Zoline strane. Alo ženo, šta si dozvolila to sebi, krive su žene, ne Zola. Zamisli da joj je Zola obećao ljubav, ali nije, odmah joj je rekao na čemu je. Tako da, ne trba to, same su devojke krive. Što se toga tiče saljem Irmu, ostavljam Zolu - rekao je Miki Đuričić.

