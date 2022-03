UDARILI JEDNO DRUGOM NA PORODICE! DEJAN URNISAO ZOLU: Dovodiš devojke da plaćaju mamu i tebe, pa se pucate po NOSU! Čolić IZGOREO!

Dejan Dragojević izneo je svoje mišljenje o Lazaru Čoliću Zoli i Irmi Sejranić, koje je za potrčke izabrao Nenad Aleksić Ša.

Dejan je tada počeo da priča o Zolinoj porodici, pa su upali u žestoku borbu.

- Što se tiče Zole, bled kao Gruja, kao da ima Parkinsonovu bolest. Nisam osvetoljubiv, ali sve pamtim. Volim kad me ljudi komentarišu negativno, pa izvolite ljudi, vi ste sad na redu. Zola ne može da se sastavi od kad je Miljana ušla, bio je kao biljka, nije bilo sunca, zato je i bled. Zola je finansijski krpelj, ne odgovara mu Nevena, a Irma tu otpada skroz. Mariju sam razumeo, ali je on svakave uvrede govorio i njoj i Miljani. Nonstop traži korist od ljudi. On je onaj lik kog uvek zoveš, ali neće ništa platiti. Imam okej komunikaciju sa njim, nije on loš. Gruja je neko ko je našao ženu pre devet godina, paradajz turista, a Zola je u tom fazonu i sve mora da se vrti u krugu para. On se druži sa Carem zbog hrane i kadra. Zola bi ispao da nema svega toga, kad Miljana nije tu, njega nema. Ona mu je doiprinosila dosta toga, a on je to koristio na ružan način. Mislim da nije humano nekoga toliko iskoristiti i iscrpeti. Poslaću nju, eto tako - rekao je Dejan.

- Odgovoriću jer je ovo jedina nominacija gde je nešto negativno za mene. Jedini komentar sam imao onda kad sam bacio rovca. Poenta priče je da si me sada komentarisao, a ja tebe nisam. Što se tiče koristoljubivosti, svako ima pravo da priča šta misli. Nisam neko ko se peca, jer ako bih se upecao, smatrao bih da sam neinteligentan. Zna se da je ovo bilo za Cara. Car i ja smo bili nerazdvojni i priošle godine. Moj i njegov odnos nema nikakvu korist. ŠTo se tiče devojaka, ja sam ovde ustao i svaki put rekao kakvi su mi planovi. Što se tiče mog ponašanja ovde prema ljudima, svako ima pravo da se ponaša onako kako želi. Ti se ponašaš tako kako se ponašaš, pa se tvoj ishod vidi. Ja bih više voleo da sam ušiven, nego da sam prošao tako kao ti - rekao je Zola.

- Što se tiče mene u odnosu sa priajteljimka, mogu ljudi da potvrde kakav sam ja i koliko sam potrošio... Ti si to čuo od Miljane koja je mene blatila - nastavio je Zola.

- Ti si se pomirio sa njom - dobacio je Dejan.

- Pa, onda je istina da si i ti igrao plejstejšn i ležao - rekao je Zola.

- Meni je najbitniji telefon, bankovna kartica, a što se mene tiče nek sve ostalo gori i nek ide na doboš. U trećoj sezoni je došao njegov menadžer, pa ovde nije. Druže se, ubacuju druge u probleme. Svestan sam, meni se desilo ovde šta mi se desilo... Ja sam zahvalan na ovome što mi se desilo - rekao je Dragojević.

- Ja da kukam, ne bih mogao da je**m - dobacio je Zola.

- Ja kad se je**m to je iz srca, iskreno, kad branim nekog to je iskreno, a ti si pi**a koja je*e radi interesa, koja svojoj ženi kontrira iz interesa. Ti si neko ko će ostati mali devijantni Dejan - rekla je Irma.

- Koliko si dugo bila sa tatom i sa sinom? - pitao je Dejan.

- Ti si meni rekao za Bobana i to su neke stvari za koje ti imaš pravo da kažeš. Ja mogu da budem i kvaran i ovakav i onakav, ja svojoj majci nikada neću okrenuti leđa - rekao je Zola.

- Ma hajde bre, dovodite kući devojke koje će da finansiraju i tebe i mamu, pa se ovamo pucate po nosu, pa kako volite svoju majku tako? - rekao je Dejan.

