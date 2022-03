PORODICA SANDRE REŠIĆ TVRDI DA ZNA ISTINU: Svi pričaju kako je pevačica ludo zaljubljena u Dragojevića, a oglasila se njena UJNA

Jedna od glavnih tema u Beloj kući trenutno je odnos Sandre Rešić i Dejana Dragojevića.

Nakon prisnog prijateljstva, oni su prekinuli svaku moguću komunikaciju zbog Aleksandre Nikolić. Došlo je do niza svađa i razgovora, a situacija se nije poboljšala.

Sandrina majka Cica ne oglašava se za medije, ali je Rešićkina ujna za Pink otkrila šta misli o napadima zadrugara na Sandru i da li pevačica gaji ljubavne emocije prema Dejanu.

- Mićina ostrašćenost prema Sandri mi nije jasna i ne bih je komentarisala. Iskreno, on je za mene samo "buka". Napade zadrugara gledam kao priliku da joj malo "vrate". Ona je komentator, a njeni komentari ne odgovaraju uvek svima. Kao neko ko Sandru poznaje, sigurna sam da nije zaljubljena u Dejana. Ona je zrela, inteligentna i hrabra žena koja bi, sigurna sam, da je tako to rekla jasno i glasno. Njihov odnos je svakako specifičan, ali isključivo zbog okolnosti u kojima se razvio - rekla je ona.

- Sandra je u tom odnosu bila empatična, požrtvovana, pravi prijatelj i podrška. Ne sviđa mi se Dejanov potez. Ljubav ne isključuje prijateljstvo, na njemu je bilo da uz svo poštovanje svoje devojke ostane prijatelj nekome ko je to zaslužio. Njena povređenost je normalna, svako od nas bi bio, ne razumem potrebu ljudi da to pretvaraju u nešto drugo. Aleks je nesigurna u Dejana, u njihov odnos i to je njen problem, a ne Sandra - ističe ona.

