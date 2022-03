CAR PRESEKAO, OTKRIO DA LI I DALJE VOLI DALILU! Nastao MUK u Beloj kući, Dragojevićka OGORČENA na Filipa posle svega! (VIDEO)

Naredno pitanje u emisiji "Pitanja gledalaca" voditeljka Ivana Šopić pročitala je Dalili Dragojević.

- Jasno ti je da te Car ne voli, gledali smo koliko si plakala. Imaš Matoru, Anđelu, Mateju, on neka nastavi sa Anom

- Da, naravno, shvatila sam da sa njegove strane nema ljubavi. Irma i Gruja su me ubeđivali da ima, da to radi iz inata. Ja sam došla do zaključka da on radi ono što poželi, neće da se obazire da li je meni teško. Kad vidi mene da plešem, sačuva to da mi prebaci, a nije mu krivo zbog toga. On mene ne voli - rekla je Dalila.

foto: Printscreen

- Ja je volim, ali kad se ponaša kao žensko, a ne kao bitanga - ubacio se Car.

- Ti se ponašaj kao muškarac - dodala je Dragojevićka.

- Kako možeš da legneš sa drugom ženom ako nekoga voliš? - pitala je Ivana.

- Ja mogu sve kad se neko inati i k*rči - rekao je Car.

foto: Printscreen

- Znači u pravu sam, to je inat - dodala je Irma.

- Ne, nisam legao iz inata sa Anom - odgovorio je Car.

- Ana je d*kala k*rac siledžiji iz inata - ubacio se Lepi Mića.

- Što si ćutao kao p*zda kad je Dalila bila u pitanju? - pitao je Car.

- Dalila mi nikad nije tražila savete - odgovorio je Mića.

foto: Printscreen

- Inat bi bio kad bih legao sa Irmom, jer mi se ona ne sviđa - dodao je Filip.

- Filipe, tebi nije jasno zašto ljudi nisi govorili Dalili isto što i Ani. Kod Dalile su videli da te je iskreno zavolila, kod Ane ne - rekla je Šopićeva.

- Ja sam pre pet meseci rekao Martini da stavi Dalilu i Cara za potrčke. Ja sam te gurnuo u vatru, doktore! Ti si se tada pitao ko je to uradio. Ja! Ja sam za ljubav! Ja sam za ljubav! - nastavio je Lepi Mića.

- Dalila, mene boli k*rac, znam da ćeš se pomirit sa njim. Ja ću kao drug da ti kažem da ovaj dečko ima vrstu ludila, to ljubav nije. A boli me k*rac šta ćete da radite. Inat je opravdanje za nešto što hoćeš da uradiš - ustala je Matora.

