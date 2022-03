SREĆNA SAM ŽENA, NEĆU DA ME NIKO SAŽALJEVA! Dalila potkačila Cara, pa napravila potpuno HAOS, a onda je SKOČIO ON! (VIDEO)

Zadrugari su birali tri najnesrećnija cimera u kući, a Mc Aleks dala je svoje mišljenje.

- Ja nisam nesrećna, samo sam malo pala psihički, u dubini duše sam srećna zbog načina života i ljudi koje ima oko sebe i koji me čekaju kod kuće - krenula je MC ALeks.

- Ti treba sama sebi da pomogneš, nemaš nijedan problem, a ne Mića i ja. I ja mislim da si srećna osoba - dodala je Matora.

- MC Aleks je za nesrećne osobe izabrala sve osobe koje ostaju u nesrećnim vezama, a potom je ustala Dalila Dragojević.

- Ja sam najviše nesrećna jer nije uspelo nešto za šta sam verovala da će da uspe. Kad shvatiš da je to nesreća, izabereš sreću, sreća te čeka posle nesreće. Svako svoju bol prezentuje onako kako smatra da je najbolje. Ja smatram da ovo što mi se desilo nosim na najbolji način, nema potrebe da me ljudi sažaljevaju. Nema potrebe da me stavljate u isti koš sa Filipom. Neko ko se žvalavi, ima intimne odnose, mazi nekoga po kosi, to je i te kako sreća, on je pronašao sreću. Nesreća je kada si sam. Ja sam ponosna što imam ovakve ljude oko sebe, koji su tu za mene uvek. Kad vidim kakva je ekipa u subotu izašla da priča posle mene, ja sam srećna. Tu su Matora, Đedović, Mića, Anđela... Ima još ljudi koji su mi dragi. Nisam za žaljenje. Nesreća može biti u ljubavi, u emotivnom smislu, ali isto tako možete da imate sreću na svim planovi. Moji prijatelji su proputovali pola sveta da bi me videli za Novu godinu. Jako sam srećna zbog toga. Srećna sam zbog oca koji se pojavi na ekranu posle svega i kaže mi da idem napred. Moja majka vodi ratove, nisam za to da se svađa, ali se opet bori. Opet sam srećna, nije me ostavila, nije me odbacila. Ja sam srećan čovek - pre svega je rekla Dalila, pa odabrala tri takmičara:

- Za mene je Matora jako nesrećna, ne kao čovek, ima prijatelje i porodicu koji je vole, ima sve što neko žudi, ali je nesrećna na ljubavnom polju. Ne znam da li će se ikad pojaviti osoba koja će biti dovoljno dobra i pametna da joj Matora da ljubav. Ima ljubav, ali nema kome da je da. Nadam se da će se pojaviti neko kome će pružiti sve to. Na drugo mesto ću staviti Anđelu. Sedam meseci je gajila nadu da će se desiti ljubav sa Matejom. Nisam video da neko može biti toliko lojalan tom čoveku, a da od strane tog čoveka ne bude uzvraćeno. Na kraju joj je ponudio siću od ljubavi, da bude igra do kraja rijalitija, to je za mene poniženje. Smatram da će i ona izaći odavde mnogo jača i stabilnija - pričala je ona, a Anđela je počela da plače.

- Mateja, ne kažem da si loš čovek, ali pričam o njenoj strani priče, koju si ti potvrdio. Ja znam koliko joj je teško - dodala je Dalila.

- Kako možeš da kažeš da joj nisam pružio ništa za ovih 7 meseci, sve vreme sam bio uz ovu devojku, nisam pričao sa drugima. Evo, nisam bio tu u emotivnom smislu, ali sam bio 24/7 za tu devojku kao prijatelj - ustao je Mateja.

- Njoj nisi bio potreban kao prijatelj, nego kao dečko. Vi niste zavoleli, ne znate kako je voleti - odgovorila je Dragojevićka.

- Manite vi mene priče kako se pakuje da neko bude žrtva. Vi je ne znate - nastavio je Matijević.

- Ti želiš da je skrnaviš, ona ne želi da bude žrtva - odbrusila je Dalila.

- Ja sam sada najbolji, gde je bio taj najgori tih sedam meseci? - pitao je on.

- Ja sam uvek rekla da si dobar prijatelj, ali da si u muško-ženskim odnosima nula! Nula! Ti imaš ljubav samo prema sebi! - urlala je Anđela.

- Batalite me, ja sam ovu devojku hteo da usmerim kako bi joj bilo najlakše ovde! - zaurlao je Mateja.

- Sličan se sličnom raduje, zna se kakvo ti je društvo posle Anđele. I pustite me da završim, treću osobu da navedem - dodala je Dragojevićka.

- Treća osoba je Marko Đedović, ja dosta pričam sa njim i razgovoram. On ne pripada ovom svetu. U njemu se krije mnogo nesreće, jer on nije za ove ljude ovde. Kao sunđer upija naše priče. Nekako je svoju nesreću preprodio sam sa osobom. Ti si neko ko je za mene trenutno nesrećan, a znam da si srećan napolju. Nesreća iz tebe izvire jer si primoran da nas slušaš i budeš terapeut. To ti se obilo o glavu. Oni koji su najviše tužni se najlepše smeju - zaključila je Dalila.

Kurir.rs/I.B.

