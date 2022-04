DALILI ĆERKA NAPISALA PISMO?! Potresne reči devojčice KIDAJU DUŠU: Sanjam te svako veče, što si mi TO URADILA?! Dođi da me NAĐEŠ

O navodima da učesnica rijalitija "Zadruga 5" Dalila Dragojević ima ćerku koju krije u Švajcarskoj, mediji bruje mesecima. Dalila je navodno dete dobila s prvim muž, i navodno ju je sakrila od svojih najbližih.

Sada se pojavilo pismo koje je navodno napisala Dalilina ćerka. Naime, izvor iz Švajcarske navodi da je prvi komšija muža i žene koji su navodno usvojili devojčicu, koju je Dalila ostavila pre 8 godina. On je za "Skandal", prenosi Republika.rs, poslao pismo koje je devojčica navodno namenila rijaliti učesnici.

- Mama, sanjam te svako veće, što si mi to uradila... Budim se u suzama i plačem, pričaju na televiziji o tebi i meni, a mene lažu da je laž ali ja sam čula kad pričaju kako ne smem nikad da saznam za tebe! Mnogo si lepa i imaš lepu kosu, lepša si od ove mame što mi ne da da je pitam za tebe! Samo želim da te vidim i zagrlim. Molim te, mama, da me nađeš da budemo samo ti i ja srećne - piše u devojčicinom pismu koje je objavio pomenuti nedeljnik.

Pre nekoliko dana drugarica Mine Vrbaški govorila je za Svet o Dalilinoj navodnoj ćerki:

"Mini su neki ljudi sve ispričali, da je Dalilina ćerka teško bolesna, da ima neki problem sa srcem, mislim da je rekla da je u pitanju srčana mana. Navodno je Dalila njoj krišom slala pare za lečenje, tačnije toj ženi koja je u kontaktu sa porodicom, koja je usvojila devojčicu. Novac je slala da Dejan ne zna, jer mu nikada nije priznala da je rodila dete kojeg se odrekla. Mina je rešila da po ulasku u "Zadrugu" sve obelodani, mada vidim da još uvek ćuti. Ranije je napadala Dalilu, a sada je promenila ploču, jer kada je čula celu priču, verovatno joj je žao. S druge strane želela je sve da ispriča Filipu Caru kako bi on skapirao sa kim je u vezi i rasturio istu, ali imam osećaj da je sada grize savest. Mina na rijaliti gleda kao na igru i uvek pravi zvrčke ispletke, za to je i plaćena, ali ovo nije rijaliti priča ,ovo je život koji se stvarno dešava napolju. Ne znam kako će se sve završiti i kako će Dalila reagovati, ako Mina ispriča šta je saznala, ali mislim da će nastati haos. Sigurna sam da i Dejan neće ostati ravnodušan, možda tek tada sklopi neke kockice u glavi i shvati šta mu je sve bivša žena godinama radila iza leđa" - rekla je drugarica Vrbaški za pomenuti nedeljnik.

Podsetimo, Huso Mujić pre nekoliko nedelja demantovao je priču da Dalila ima dete, iako je to često tema domaćih medija.

"To je najveća glupost. Ja vam garantujem životom da to nije istina. Sramota je to, nema nikakve šanse da je to istina", rekao je Huso.

