ŠOK NAD ŠOKOVIMA! Dejan komentarisao Minu i Filipa, žestoko ISPROVOCIRAO Mensura, a onda sačuvao Cara i ZAHVALIO MU SE! (VIDEO)

Zadrugari ovo veče biraju između Mine Vrbaški i Filipa Cara. Naredni koji je nominovao je Dejan Dragojević:

- Filip radi to što radi, takav je kakav je. Videćemo šta će biti sa njegovim brodom do kraja rijalitija. On ima svoje teorije, ima pravo da misli šta hoće. On i ja kada smo se raspravljali, raspravljali smo se, bilo je ono sa šlagom. Ne vraćam se ni na šta. Ja bih sad sam sebi zalepio šlaga - rekao je Dejan o Caru.

foto: Printscreen(Zadruga

- Što se tiče Mine, mogli smo imati okej komunikaciju, mada meni je zasmetalo ono za Aleks, mada to je vaše, ja ne želim da se mešam. Meni je jako zanimljivo njeno bitisanje zbog Mensura, mog kolege. Danas mi je bilo top kada je ona rekla nešto za Milicu, a on je gleda, e sada samo da nije imala naočare bio bi onaj ledeni pogled. Smatram da je njegova podrška poslala nju jer ga ona najbolje zna, ali mogli su da sačekaju još malo. Mina grabi sve i radi kako hoćeš, Mensur je ušao sa tobom u vezu u inat Tomoviću. Ona nije luda da unosi tolike dezinformacije, a navela je sva imena i prezimena, pa ona se čula sa njegovom porodicom. Njoj su bre rekli kako da kaže da bi poverovao, ali ga razume što ne veruje. On izjeda samo sebe, samog sebe guši, a ako je to istina, ona mora da rešava odnos sa Milicom, šta će biti ako mu se javi Lola. On stalno priča o Mini, a ona ga stalno zaustavlja kada krene da priča o nečemu, a on ne sme nju da pogleda u oči, a ona ga gleda. Vidi se da Mina hoće da ga dozove svesti, jer svaka njegova greška može da se prepiše njoj, a on gubi sve zbog nje. U početku sam mislio da ima loše namere prema njemu, ali sada vidim da to nije tako. Voleo bih da bude taj poziv da se vidi sve, a njima ne treba razgovor, tišina im govori sve. On sada neće poziv, jer je Mina njegova istina. Mina je odvajala iz svojih usta da bi njega nahranila, oni su fokus rijalitija, a oni se ignorišu jer on ne sme da je pogleda. - govorio je Dejan kada ga je Mensur prekinuo:

foto: Printscreen(Zadruga

- Ja neću da dozvolim da me on isprovocira, da se svađam sa njim. Sisajte mi ku*ac svi koji me spajate sa Minom - rekao je Mensur.

- Pozdrav za Tajsonke - dodala je MIna.

- Ja ću poslati Minu, sa Filipom je rešeno, a krivo mi je jer je ona poslala Aleks u izolaciju, Filipe hvala ti na svemu - nominovao je Dejan.

- Zahvalan mu je jer se rešio Dalile - dodao je Milan.

- Vi ste mi svi rekli da se zahvalim Filipu na tome - rekao je Dejan.

Kurir.rs/M.M.

Bonus video:

00:48 BIVŠI RIJALITI PAR ZOVU SULEJMAN I HUREM! Dalila i Dejan javno pokazali koliko se VOLE, a tek kako ju je on ZEZNUO!