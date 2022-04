RASKINULI ALEKSANDRA I DEJAN! Ona posumnjala da petlja sa bivšom, Dragojević van sebe od besa: Nemoj slučajno da si mi se OBRATILA

Opšti haos nastao je za crnim stolom zbog Aleksandre Nikolić i Dejana Dragojevića.

Aleksandra je priznala da sumnja u Dejana zbog čega su na kraju raskinuli.

- Nju prodaješ. Mensura boli ku**c, ne zanima me to - skočio je Mensur.

- Traži raspravu i da mene ljudi komentarišu, pa nisam ja glup - rekao je Dejan.

- Ja sam je pitala na šta sumnja, ona nije rekla da je istina - rekla je novinarka.

- Rekla je ja sumnja da prema tamo sa kim sa bio, a onda je rekla da ono što sam ja rekao da je istina - rekao je Dejan.

- Nije normalno da ako kaže da je to istina, da je sa njim - dobacio je Đedović.

- Ja sumnjam u godinu dana veze sa Minom, a ne u brak. Ima apsolutno pravo i sve to - rekla je Milica.

- Nema pravo, jer joj ja ne dajem povod - rekao je Dejan.

- Ovo što radi Aleks, igra rijaliti, sram je bilo - rekao je Mića.

- Sram tebe bilo što to misliš - rekla je Aleks.

- Ona sumnja za te face i to, pa sam ja povezala da on to radi da bi Dalila videla šta je izgubila, a da tamo ima pakao - rekla je Milica.

- Ne slušate me! - počela je da viče Aleks.

- On hoće da svali svoj odnos preko ovoga, nije isto. Jao, brani te Mensur koji te je ovde us**o - rekao je Dejan.

- Reci šta je, hajde reci. Ma, hajde fićfirići jedni - rekla je Aleks.

- Neka sam folirant, nemoj slučajno da mi se obratila i da mi ne priđe. Neka bude da sam sve radio lažno, nemoj slučajno da si mi se obratila. Mene batali u svakom smislu i od mene odj**i - rekao je Dejan.

