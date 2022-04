DOĐE MI DA UZMEM KOLICA I BACIM JE U P**KU MATERINU: Zola šokirao cimere pričom o Kulićki, pa priznao da i dalje gaji EMOCIJE!

Miljana Kulić i Lazar Čolić Zola su tokom emisije "Pitanja novinara" ušli u žestoki sukob, a sedma sila je upitala Zolu da li sve ovo namerno radi.

Zola je istakao da ga Miljana provocira otkako se vratila u rijaliti.

- Ne valja ni kada komuniciram sa njom ni kada je ne primećujem. Ja bih voleo da sa njom imam normalan odnos, ali je to nemoguće jer je to jako kratkog daha... Ja bih da nema tenzije, da se mogu opustiti ali je jednostavno nemoguće, neizvodljivo je da ostanem uvek imun. Kako da ne reagujem kada mi spomene majku, nešto proradi u meni... Dođe mi nekad da uzmem kolica i bacim je u pi*ku materinu, ali se trudim da budem jači od toga. Juče joj se nisam obratio, čak sam i aplaudirao kada je rekla da će se udati za njega... Posle sam čuo da je sakrila viljušku navodno zbog mene... - govorio je Zola.

foto: Printscreen/Zadruga

- Šta da radim, ja najbolje znam da me čeka haos! Ima li neko da mi kaže šta treba da uradim? Bitno mi je da odavde izađem zdrav i prav odavde i da ponesem honorare sa sobom! Evo ne znam šta da radim! Ne znam šta da radim, ona je ludak koji je došao da mi ponovo je*e mamu. Ona i ja kad smo bili zajedno, znala je da 15 dana bude sjajna a nakon toga opšti haos. Ja sam svestan da me niko neće voleti kao ona... Ona mi se uvukla pod kožu, ja na neki način razumem ovog čoveka, ona je odličan manipulator... - vikao je Zola.

foto: Printscreen/Zadruga

- Ako te ludak provocira, nećeš ga dirati i obraćati mu se - vikala je Kulićeva.

- Nema veze, neću više da se žalim. Samo se potrudite da me razumete, jer i sam tražim način da se postavim i ovde živim normalno. Trudim se da izbegnem loše situacije, što se tiče kadra boli me ku*ac za kadar. Ja da sam to želeo mogao sam sa bilo kojom devojkom da pravim šou - nastavio je Zola.

Kurir.rs/K.Đ.

