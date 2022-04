DALILA POBEGLA IZ ZADRUGE, OGLASILA SE NJENA MAJKA! Zvala Dejanovog OCA, oplela po Caru i Aleks, a OVO je poručila Dragojevićima

Nakon skandala koji je u Zadruzi 5 napravila Dalila Dragojević, za Kurir se oglasila njena majka Emina Mujić.

Emina je žestoko oplela po Filipu Caru, Aleksandri Nikolić i otkrila da se čula sa Dejanovom porodicom.

foto: Printscreen/Youtube

- Ne znam šta da kažem, a pogotovo na ovo jutros i sad evo što se izdešavalo između Dalile i ovog nasilnika... Kad kažem nasilinika s punim pravom šta radi sa Dalilom i kako se iživljava nad njom! Štipa je, udara je ono hinjski... Pljuje je i vređa na najgori način! Ne bi me čudilo da evo i snimak na kojem žena priča sve što je i ko je on ..sta je radio od djetinstva pa do sad! Za njeg je zatvor neizbežan i psihijatrija zatvorenog tipa nakon svega ovog! Tužbe idu sa svih strana pa neka ga neko zaštiti od zakona - poručila je Emina i nastavila:

- Nek celi svet zna i čuje šta je on i šta je uradio svojim najbližim, a tako i ova "fina" Aleksandra koja hvata Dejana na emocije i suze! Deki ne zna s kim ima posla, ali sam ja lično Goranu poslala sve i da javi Dekiju da zna s kim ima posla sto će Goran ili David i uraditi! Ne mora Deki nikad biti sa Dalilom, ali ja neću dozvoliti da Dekija neko povređuje nakon svega i koristi ga samo zarad rijalitija - rekla je Emina.

foto: Printscreen/Zadruga

- Istinom i samo istinom treba svakog dotući, a ne lažima koje plasiraju za Dalilu... Ne zato što je moje dete, ali sve one laži i za to da ima dete i slušajući vračare i propale pevačice poput Vesne Rivas i Maje Nikolić i još nekih skroz nebitnih jer je njihovo "prohujalo s vihorom"! Našle one jadnice da se promovišu jer im ne ide ništa drugo u životu, pa koriste moju Dalilu i ovu situaciju da bi došle u žižu javnosti! Pa ima li većeg lažova od Vesne Rivas i vračare sa onim njenim kartama? Jadna li je i gde će joj duša? Svi su kivni na Dalilu jer im ne ćuti i ne daje im pardona - zaključila je Emina.

foto: Printscreen/Youtube, Printscreen/Facebook

Kurir.rs/LJ.S./S.M.

Bonus video:

00:06 PROGNOZIRALI IM KRAH LJUBAVI, A ONI NIKAD JAČI: Dalila i Dejan Dragojević ovako se vole i kad je TEŠKO!