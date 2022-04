DALILA PATI ZBOG ŽENIDBE BIVŠEG? Emina se oglasila: Ovo radim ZA DOBRO MOJE PORODICE, zna mnogo toga što nije dospelo do javnosti

Dalilina majka, Emina Mujić, progovorila je o svemu onome što ju je mučilo prethodnih dana u rijalitiju “Zadruga”.

- Puno toga bih ja imala da pričam za one koji napadaju Dalilu, ali moram da ćutim za svoje dobro, zbog sebe i porodice. Pojedini rijaliti igrači ne znaju šta će više da lažu za nju. Svi je mrze, jer nikome nije davala pardona i to je najveći problem kod njih. Ponovo ponavljam kada bih mnogo toga iznela u javnost mnogima ne bi bilo dobro - priča Emina za “Blic”, a onda se osvrće na priču da Dalila pati nakon što je čula da joj se oženio bivši momak Mladen Vuletić.

- Pokušavaju na sve načine da diskredituju Dalilu, a sad joj ne sve to govore i da pati zbog Mladena Vuletića. To su gluposti i bezobrazluk. Sve to potiče od Vesne Rivas koja mrzi moju ćerku i radi protiv nje. Ona je njen najveći neprijatelj. Vesna Rivas, budaletina, lupa gluposti, isto kao sumnja i kao navodi gluposti koje veze s vezom nemaju! Nadam se da će Dalila i ako je na sudu sa Vesnom da je tuži i sve ove koji iznose laži - smatra Dalilina majka koja se ujedno osvrnula i na priče da njena ćerka ima dete za koje javnost ne zna.

- Glupo je o tome uopšte i pričati. Pročitala sam u novinama da postoji Dalilina ćerka, ali to je sve laž. Demantujem sve priče vezano za Dalilinu ćerku koja ne postoji. Jedna ogromna laž. Sliku koju mediji puštaju u javnost i predstavljaju devojčicu na njoj kao Dalilinu ćerku je zapravo Dalila kada je bila mala. To je njena slika, a ne njene ćerke - zaključuje Emina Mujić.

