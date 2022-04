PROCURILA ISTINA O MILJANINOM DEČKU! Bebica raskrinkan, evo u kakvom je odnosu sa decom, zašto se RAZVEO i ko je VARAO u braku

Nenad Macanović Bebica, dečko Miljane Kulić, bio je najzanimljiviji za postavljanje pitanja u Igri istine, a Lepi Mića je prvi započeo, a onda je usledilo 'rešetanje' ljubavnog para.

- Šta bi menjao kod sebe da možeš? - pitao je pevač.

- Ne bih lupao po staklu, samo to - kratko je odgovorio Bebica.

Pojedini zadrugari su primetili, da se probudiš i kad vidiš da Miljana spava, ti nastaviš - dodao je Dino.

- Ne, ja samo pogledam da li je otkrivena pa onda nastavim - rekao je Bebica.

- Koje su zajedničke osobine Bebice i Zole a da su loše? - pitao je pevač.

- Lagao me je, to je prva stvar - započela je Miljana.

- Da li si je lagao ovde nešto - dobacio je Zola.

- Ne odgovaraj na pitanja nikome sem Mići - viknula je Miljana, pa nastavila:

- Zola. Zaboravila sam, Mićo. Što se tiče njega imam amneziju, ne mogu da se setim a i ne zanima me. Loša Bebicina je plačipič*ka i to što izmišlja.

- Da li ti je isti Zola napolju i ovde? Ima li nekih iznenađenja? - pitao je Karić Bebicu.

- Nemam ja šta da se iznenađujem, ne zanima me. Nisam ga ni posmatrao, jednom smo razgovarali. Moje mišljenje je da je manipulator i da je loš - dodao je Bebica.

- Kako je on loš? On je neko ko te je vraćao, neko ko je pričao sa tobom, branio te od Miljane - dodao je Car.

- Shvatio sam da je to deo njegove igre - rekao je Bebica.

- Ne, igra bi bila da je iz*ebe na tvoje oči - izjavio je Filip.

- Šta se desilo sa onom viljuškom? - pitao je Mića.

- Ja sam stvarno video da je ona to uzela i prošetala sa tim, ali ja sam se zabrnuo i rekao za to, najviše za njeno dobro. Nisam znao šta će da uradi - odgovorio je.

- Kako to tako, ispada da si je lažno optužio da je želela da napadne Zolu. Da li si ti normalan - dobacio je Miki.

- Zašto su te zvali da upoznaš Miljanu ako nisi pratio rijaliti i nisi znao ko je ona? - pitao je Mića.

- Ja stvarno nisam znao ko je - dodao je Bebica.

- Ja mislim da su se taj stric ili ko ti je već, sprdali sa tobom! Zašto bi te neko zvao ako ni ne znaš ko je ona? Možda misli da nisi nromaln čim te je upoznao sa njom, sigurno te je namestio - govorio je Karić.

- Ispada da Zola nema mane - dobacio je Mića.

- Ja sam odlučila da ne razgovaram sa njim i da ga ne komentarišem, kao što neće ni on mene - rekla je Miljana.

- Da li te je i koliko puta žena prevarila? - pitao je Mića Macanovića.

- Više puta zbog para, jer nisam kontrolisao novac - odgovorio je Bebica.

- Mislio sam na odnos - rekao je Mića.

- Ne znam, jedno sam posumnjao. Naš brak je bio mučenje, najbolje je bilo to što smo se razveli jer nismo imali poverenja jedno u drugo. To je bilo najbolje rešenje za nas - odgovorio je.

- Odnos tvoj sa decom iskreno. Da li kao otac ispunjavaš sve obaveze prema svojoj deci

- Da i roditeljske i zakonske. Sve što je potrebno, uvek imaju, a to što manje vremena provodimo, to je opravdano. Miljana me je pitala jednom prilikom da li ima razlike između Željka i moje dece, rekao sam da nema - rekao je Nenad.

- Koja je definicija karakterne osobine tvoje majke za Miljanu.

- Ona je jednom uporedila Miljanu sa devojkama iz rijalitija. Rekao sam joj da ne može tako da priča o njom. Nije dobar sigurno, čim je uporedila sa devojkama ovde.

- Koliko te je puta Zola prevario u vašoj vezi - pitao je Mića.

- Ne znam i ne intresuje me - rekla je Miljana.

- Nijednom u životu - rekao je Zola.

