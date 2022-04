BUKTI RAT U BELOJ KUĆI! Anđelo bez zadrške sasuso Mensuru sve u lice, pa UDARIO na Milicu! Veselinovićeva ga NIJE ŠTEDELA! VIDEO

U toku je podela budžeta Anđela Rankovića. Mensur Ajdarpašić je dobio mali budžet.

- Smatram da si najlošija osoba ovde, ne vidim ništa dobro u tebi. Imaš podlost, zavidan si, ljubomoran i iskompleksiran. Imaš jednog prijatelja ovde. Tvoji pokreti, krici i urlici pokazuju da želiš da budeš u centru pažnje i to proizilazi što si možda prošao kroz mnogo godina i da nisi bio bitan. Uopšte mi se ne dopada način na koji se ophodiš prema svojoj devojci. Smatram da sve to što nagoveštavaš i koliko je štitiš i govoriš kolika bi bila je***ica i da bi je razvlačili ovde, da bi izašao sa slikom velikom štićenikom - rekao je Anđelo.

- Ušao sam najjači, izaći ću najjači - rekao je Mensur.

- Možda si ušao najjači sa steroidima, a to da li si najjači, govori to da nemaš samopouzdanja i da si slab. Smatram da sve osobe koje su u tvom društvu su daleko uspešniji od tebe i mislim da se nikad iskreno ne raduješ nečijem uspehu. Mislim da Milicu ovde iko napada, muva, u teorijama si zavere. Ta tvoja samouverenost koju pokazuješ ovde, pokazuju svi kikbokseri pred meč, pokazujući sve to da bi uplašili protivnika, a ne znaju da li će da izgube...Neću da pričam o tome da li si lojalan i odan, jer imam svašta da kažem - rekao je Anđelo.

- Mlada, drčna, bezobrazna i nevaspitana devojčica, koja bi bila super za rijaliti i mislim da bi bila druželjubivija da si sama ovde. Ne govorim ovo da bih poremetio tebe i Mensura. Mislim da nisi toliko asocijalna, ali tvoj partner to želi. Postala si podređena u ovom odnosu. Kao tako mlada, nevaspitana i bezobrazna pokazala si da si lojalna i na tome ti svaka čast - rekao je Anđelo.

- Ja se ne bih složila sa tvojim mišljenjem, grešiš i kad sam ja u pitanju i kad je moj odnos u pitanju. Nartavno da sam drska i bezobrazna, prema pojedinima treba da budem takva. Družim i komuniciram sa ljudima sa kojim mislim da treba. Lojalna sam i mogu protiv svih. Volim svog dečka i od svega ovoga što si rekao, smatram da 85 posto grešiš - rekla je Milica.

- Logično je da ćeš tako da misliš sa 18 godina. Zaboravio sam da kažem da si se toliko ohladila, ne odgovaraš na kritike. Svesna si da, pošto si pratila rijaliti ranije - rekao je Anđelo.

- Pratila sam neke rijalitije. Ja na primer znam da si se izgradio preko Teodore i ne bi bio bez nje ovo što si sad, a mislim da nisi neko i nešto - rekla je Milica.

- Ja sam neko ko napreduje u životu, ko je završio srednju školu, ko ima određeni stepen stručne spreme. Neko ko je radio u kancelarijama - rekao je Anđelo.

- Zašto sada nisi po tim kancelarijama i po svetu - pitala je Milica.

- Taj posao je napolju. Došao sam ovde da uzmem novca, koliko ti nećeš uzeti ni za pet godina. Ne znam samo šta ćeš ti sutra kad izađeš, jer ne znaš da ubodeš padež - rekao je Anđelo.

- Jako mi je drao što sam ja sa 18 uspela da navedem dečka od 30 da vergla. Tu se vidi koliko tu ja napredujem, a koliko ti - rekla je Milica.

- Super, nadam se da ćeš da ubodeš padež - rekao je Anđelo.

- Ne brini ti za moje padeže, gledaj gde ćeš ti da ubodeš - rekla je Milica.

