NEĆU DA SE POMIRIM, PROBUDIĆEŠ DEMONA U MENI: Dejan pokušao da osvoji Aleks, a ona mu odmah ODBRUSILA! (VIDEO)

Aleksandra Nikolić i Dejan Dragojević nedavno su raskinuli kada je Aleksandra posumnjala da njen dečko i dalje gaji emocije prema bivšoj ženi Dalili.

Nikolićeva je otkrila da ne želi da se pomiri sa Dejanom.

- Nemoj da me provociraš, neću da se pomirim sa tobom. Probudićeš demona u meni i onda si naj*bao. Te valjda kad kažem, te nevalja ovo, te nevalja ono... Je l' ima nešto da valjda kod mene? - rekla je Aleks.

- Okej, ali ovo nije prvi put da sae tako ponašaš - rekao je Dejan.

foto: Printscreen/Zadruga

- Imam probleme, to me muči i ti me provociraš. Ako misliš da sam loša, šta tražiš sa mnom? - rekla je Aleks.

- Okej, izvini - rekao je Dejan.

Zadruga 5 - Dejan i Aleks se raspravljaju I deo - 12.04.2022. pic.twitter.com/fkYAGK2TpF — Zadruga Official (@ZadrugaOfficial) April 12, 2022

Kurir.rs/K.Đ.

Bonus video:

00:16 DA LI JE ON NAJBOLJI FRAJER MEĐU DECOM POZNATIH? Dejan ima telo celo u MIŠIĆIMA, nije u javnom svetu, a evo čiji je SIN! (VIDEO)