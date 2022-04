ON JE BOLESTAN LIK, NA KVARNO ME ŠTIPA! Zadrugarka ocrnila Nenada, stavili su ga na STUB SRAMA zbog Miljane: Ti si PSIHOPATA!

Nenad Macanović Bebica prvi je dobio pitanje tokom emisije "Pitanja gledalaca".

- Zašto lažeš da je Miljana krenula da beži sa tobom, devojka te je ispratila i pozdravila se sa tobom? - glasilo je pitanje.

- To ona najbolje zna - rekao je Nenad.

- Ova Bebica je za mene definitivno psihopata, jeste da Miljana daje povoda, ali on konstantno nju prati. Ovaj lik je bolestan. Na kvarno me štipa ovde - rekla je Mina.

- To nije istina. Tako je, da, želela je da izađe sa mnom - rekao je Nenad.

Lazar Čolić Zola je dobio reč.

- Ona je jutros ležala pored mene, pričala mi da me voli, rekao sam joj da se ponaša normalno. On je ušao po 10, 15 put tražio je razgovor, rekao sam joj da izađe da razgovara sa njim. Probudio sam se, on mi kaže da je htela da pobegne sa njim. Ako ti meni pričaš normalnu priču, sve super, ti onda odeš da bežiš sa njom, zbog toga sam se iznervirao - rekao je Zola.

- Sve se čuje - rekao je Nenad.

- Ti dečko nisi normalan - ubacio se Miki.

- Njena i njegova priča se podudaraju. On se kleo u decu kako je ona trudna sa njim i kako je dva puta imao osećaj i da ga nikada nije prevario osećaj - rekao je Nenad.

Lepi Mića naredni je komentarisao.

- Miljana je nekada ljude proganjala, sada Bebica nju proganja i neće je pustiti. On je ozbiljan lepak... Miljana da je htela, Miljana bi otišla, boli nju ku**c. Pitam ga samo, po stoti put, laže me 15. put, da li imaš imalo u sebi ponosa, da vidiš da te neko sprda i ponižava, a ti se pozivaš na Mariju i Sinišu? Budi ti prijatelj sa Marijom i Sinišom, ali ne ucenjuj Miljanu - rekao je Mića.

- Ja njoj nisam rekao da treba da bude sa mnom - rekao je Nenad.

- To je ucena - rekao je Mića.

