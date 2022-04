RASULO DALILE I CARA! Dragojevićka videla SNIMAK gde Filip priča o njoj, nastao OPŠTI HAOS u Zadruzi: Prebacila mu S*KS sa Sanjom

Zadrugari su videli snimak na kom je prikazan razgovor Lazara Čolića Zole i Filipa Cara koji su komentarisali Dalilu Dragojević.

- Meni malo smešno izgleda, ja sam sa Zolom pričao, mi ovde kao dve babe pričamo. Dalila me jeste očarala na početku Zadruge, možda neke stvari nisam primetio, nisam je dobro upoznao. Završio sam odnos i emocije su manje, teško da bi mogao izdržati da mogu da se promenim sa njom. Imali smo pauze ali nikada mi nije bilo ovako. Njen pristup i fleš bekovi koje mi udara u glavu, ne mogu da shvatim. Ništa loše ne radi, ali ova Dalila sada i ta u koju sam se zaljubio su dve osobe, ovo kada se požalim Zoli, te stvari koje sam pričao u klipu, svaki moj korak se meri. Više neću ni da pričam o njoj, neka bude da ona priča o meni, a ja ne - pričao je Car.

foto: Printscreen/Pink

- Postoje stvari koje njemu ekstremno smetaju. Njega drži bes, ne može da mu nije stalo. oni se optužuju za sve i svašta, milion puta sam bio svedok. On za Dalilu priča stalno istu priču. Oni su isti. Kako će izdržati, videćemo još - počeo je da priča Đedović.

- U toj ljutnji i povređenosti je meni splasnulo, čim imam gnev u sebi i sve, ne mogu da budem ravnodušan, ali moja odluka je toliko čvrsta, moje emotivno stanje je takvo da ja više ne mogu da pokleknem na nju. Ko hoće da se opkladi sa mnom može, ali nepotrebno je jer nije više isti žar. Stvorila si mi sliku druge osobe. Ne mogu da je gledam na isti način - dobacio je Car.

- Šta reći, a ne zaplakati? Paradoks u ovom videu je što ogovara mene, a onda zakazuje se*s sa drugom osobu. Vidi po mom stajlingu da sam drugačija. Filip ima potrebu da o meni priča sve najgore, da bi mene ogadio drugim ljudima. ako si nekoga zaboravio, ne pokušavaš da se opereš od nečega što se desilo. On je rekao da ja nisam osoba koja kad završim sa nekim ne iznosim mišljenje, ja precrtam i ne pričam ni dobro, ni loše. Ja nisam neko ko će da ide za njim, odlučna sam da više nikad u životu neću da budem sa njim. Nisma uradila ništa loše, da bi on mogao da me okarakteriše kao lošu osobu. Ja sam uvek pevala, plesala, nikad se nisam oblačila vulgarno, izazovno da. Meni je glupo da pričam o ovome, kome se ja pravdam? Zna se šta posedujem u garderoberu, primerna kolekcija odeće. Kad želiš da nađeš način i izgovor zašto ćeš uraditi loše stvari, onda prebacuješ da je ta osoba loše uradila. Neću reći kao on, da su mi splasnule emocije. Moje emocije nisu splasnule, kad budu, ja ću reći. sinoć smo imali malo zdraviju raspravu. Ja sam njemu rekla da sa njim mogu da budem na "dobar dan", ali da ću da idem sa njim da mu svlačim jorgane, ne pada mi na pamet. On je slobodan, kad smo se oboje složili i nećemo biti zajedno. On mene nikad nije voleo i stvarno to mislim. Niko ne može da me ubedi da je on mene voleo. On pokazuje strast i sa onima sa kojima nije bio u vezi, zna se šta je ljubav. On je bio neko u kome sam ja video sve, sve što on nije posedovao. Prezentovao je način na koji je trebao, a dokazao je ko je i šta je - pričala je Dalila.

foto: Printscreen/Pink

- Sa Anđelom je iz neke persektive izgledalo kao flert, a ovo nije ni prvi ni poslednji put da mi se kače neke priče. Ponavljam meni ako se bude desilo nešto, ja ću reći i nemam problem. Nisam se skrivala ni kad su bile mnogo veće i značajnije stvari. Filip ima potrebu da me predstavi kao lošu i da se muvam sa nekim - nastavila je Dragojevička.

- U ovom njenom nabrajanju ništa specijalno nije rečeno. Osoba sa kojom sam bio sedam meseci, kaže da ništa loše nije uradila - dodao je Car.

- Nisam rekla da nisam ništa loše nisam uradiča za sedam meseci, nego posle odnosom sa njim. Pričaj na normalan način o meni i nećeš dobiti upadice - govorila je Dalila.

- Nije uspelo i prevrtela mi se slika. Ja smatram da sam ispao budala u tom odnosu i da sam namagarčen kao konj. Srce mi govori ovo što trenutno radim - rekao je Filip.

- Srce mu je reklo da ide u krevet sa drugom ženom. Meni je uvreda da on govori da mene voli. Meni je uvreda da on pljuje po meni, nakon što je imao jedan i drugi se*s - vikala je Dalila.

- Ona je rekla da se mirila zbog mene - odbrusio je Filip.

- On meni dođe i kaže da me puste da pričam sama sa sobom. Ne može on sa mnom, ja nisam glupača koja će da sedi i ćuti - drala se Dalila.

- Ja prolazim pored garderobera ona meni stalno dobacuje - ubacio se Car.

- Ona kada je bila sa njim, mi nismo imali komunikaciju. Ja voliim kada kažem da nemam šta da kažem. Ja mislim da je ovo već put ka njihovom pomirenju. Rekao sam za sve parove koji ovo rade, da to nije ljubav, prava ljubav je kada poštuješ drugu osobu, Filip može da priča šta hoće, Dalila je rekla da mu ne veruje ništa za ovo što je pušteno - rekao je Anđelo Ranković.

foto: Printscreen/Pink

- Nema razloga da on mene pljuje, ovde - ubacila se Dalila.

- Ja kada sam video da je pukla žica, ja sam rekao kraj, sve mi se skupilo - rekao je Car.

- Je li treba ja da se raspravljam i pričam šta je radio i šta mi pričao, one svađe i to. Kada su bili lanci i katanci... On je neko ko ustane i kaže da će biti realan i iskren, kada sam ja u pitanju on će da nadoveže i što jeste i što nije. On se hvata za slamke, on kada priča, ja nemam potrebu da kažem nešto. On zna na koji sam ja to način rekla. On želi to da prestavi kao da je ne mogu bez njega. Uvreda bi bila da legne u moj krevet, on bi je*o i žabu u letu, a ne žene - pričala je Dalila.

Kurir.rs/S.M.

