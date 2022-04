DALILA PONOVO GLEDA U DEJANA, PRORAČUNATI SU! Aleks ogolila dušu o svemu šta se dešava u Zadruzi, evo zašto nema odnose sa dečkom

Aleksandra Nikolić otvorila je dušu o odnosu sa Dejanom Dragojevićem, i tom prilikom ispričala koje su njegove mane, ali i priznala da sumnja u njegov odnos sa Dalilom Dragojević.

Pored toga, Nikolićeva je objasnila i zbog čega nema intimne odnose sa Dejanom.

foto: Printscreen

- Kako si ti? - upitao je voditelj.

- Mene sada sramota ovako kad dođem, sinoć sam pričala jednu priču a sada pričam enšto drugo. Odlično sam, Dejan i ja samo se pomirili jutros i super sam.

- Kako je došlo do toga da zaboraviš ono što si pričala pre toga i odeš kod njega? - glasilo je pitanje.

- Ja sam svesan da ja imam nepoverenje u njega. Nije ništa uraduo ali ja živim u nekim teorijama, povezujem sve. Dalila je u poslednje vreme počela da, kada uđe u sobu, da se ponaša jako čudno. Par puta sam joj uhvatila pogled i vidim da gleda u Dejana. Onda peva i baci pogled ka Dejanu. Nisam luda, sve to vidim. Onda meni prođe kroz glavu sve i svaša. Šta ako krene da priča sa njim, šta ako ga to poljulja. Meni je prošlo kroz glavu da je on shvatio da će Dalila i Car da sde pomire, pa je on lupao - rekla je Aleks.

foto: Printscreen

- Dejan kaže, kako ranije nisi sumnjala u mene? - dodao je Darko.

- Sada sam ga svim srcem zavolela, kao da ga znam sto godina. Sada živim u tom strahu. Ja sada imam problem, on nema problem. On msili da ga ja mrzim, a to grubo zvuči. On kaže da moja podsvest njega mrzi. Ja ne mislim da je on loš čovek, samo nekada uđe u rijaliti "gas". On je rijaliti igrač, pre svega. On tako neke teorije ima za neke zadrugare, onda ja budem u šoku, odakle mu te teorije. Ja sam mu rekla da ja mu ja nisam rijaliti.

- Kakvo je tvoje mišljenje o Dejanu kao čoveku?

foto: Printscreen

- To su neke stavri koje su meni nejasne kod Dejana, na primer, kada majstorima u kući neće da da kafu. Ja ne mislim da je on loš čovek, ali može da bude dosta surov i kvaran i onda napravi da sve ide u njegovu koristi. Više ne znam ni šta da mislim. Opet, šta će on koji je inteligentan sa osobom koja je glupa? On kaže, da ja kada pričam ne promišljeno neke stavrim ja sve što kažem ja mislim i to obrazložim. Meni ne brani da ja komentarišem bilo šta. Skoro kada je rekao nešto za Anđelu, ja sam bila zgrožena. On mi je rekao da se ne svađam sa Mensurom, onda se ja ne svađam. Ne žalost, moram da kalkulišem. Uvatila sam da je stigla pica, ona je bila u pušionici, on ode kod rerne, i proveri je da l' je ona i dalje tamo. Ona je počela da baca poglede ka njemu. Onda, on priča, ona se smeja i gleda ga. Onda ja dovodim sebe u neku sumnju. Ja nekada imam osećaj da se oni takmiče. Sa mnom je Dejan prema meni drugačiji. Dejan i Dalila su takvi, proračunati su. Da, ja mislim da sam dovoljno jaka da izdržim sve. Dalila ima iste rečenice kao Dejan. On meni kaže nešto za stolom, i onda kaže isto to kao i on, i onda i ja svašta pomišljem u glavi, ali opet, vidim da me voli. Duša me zaboli kada ga vidim.

foto: Printscreen

- Da li je tebi normalno da Dejan regauje isto onda kada je raskinuo sa Dalilom i sada kada je raskinuo sa tobom?

- Nije normalno, ali očigledno je on takav čim on tako reaguje sa mnom i sa njom. Tako me steglo u grudima kada je rekao da sam ga zavlačila, to me je totalno sludilo. Ja imam sumnju i imam ljubav, u mom slučaju je to ljubav, ali rećićemo da sam sigurna - govorila je Aleksandra.

- Zbog čega nemate s*ks?

- Nekako ovih dana kao da nema vremena za to. Juče sam to spromenula, inače ne pričam to. Ja smatram da ovih dana je prosto bio takav period da je on to izbegavao, rekao mi je da će poraditi na tome - zaključuje Aleksandra.

Kurir.rs/I.B.

