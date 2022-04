PRATIM SVAKI NJEN POKRET: Dalili se sprema pakao, učesnica rešila da zabiberi čorbu! Poverila se cimeru o Dragojevićki (VIDEO)

Anđela Đuričić je u dvorištu velelepnog imanja razgovarala sa Markom Đedovićem o ponašanju Dalile Dragojević.

Oboje su osudili njeno ponašanje i napravili plan.

- Ona i ja otkako ne pričamo ja pratim svaki njen pokret. Ona se trudi da ispane dobra, a povređuje nas sve maksimalno - rekla je Anđela.

- Ma to su njene rijaliti fore. Ona je sramota, šta ljudi gledaju, sa kim mi živimo - dodao je Marko.

- Ona je mene raspalakala kada mi je rekla ono za porodicu, ona želi da povređuje ljude. Ja sam je lepo upoznala, ćutim joj jer sam ja dostojanstvena, ja sve znam ali ćutim, misli ona da može da me pređe - rekla je Anđela.

- Kalašturanje njeno se ne čuje - dodao je Marko.

- Dejan sinoć napade Anđela jer mu se ona smeškala, šta reći... Postoji jedna situacija u kući, ali to neću da izgovorim. Toj osobi ću iz duše da se smejem u facu. Jedan od aktera zna za to, drugi ne zna, a treći nema pojma ni o čemu. Smejaću im se svima, a to se desilo sada - rekoa je Marko.

