DA LI VERUJEŠ DA TE KRPELJ STVARNO VOLI?! Kulićku napali da je Bebica sa njom iz koristi, a Miljana otkrila kako se OSEĆA (VIDEO)

Miljana Kulić odgovorila je na pitanje gledalaca vezano za njen odnos sa dečkom Nenadom Macanovićem Bebicom.

Gledaoci su Miljaninog dečka nazvali krpeljom.

- Da li veruješ stvarno da te ovaj krpelj voli? On voli slavu, dronove koji mu slikaju kuću, on se samo uz Kulićeve osetio moćno - glasilo je pitanje za Miljanu.

- To može da se protumači i na taj način. Iskreno da ti kažem, svesna sam da ovde ništo nije u redu, ali ne znam šta je u pitanju. On mene da voli, to je neosporno, ali šta je suština ne znam. Pre neki dan sam ga pitala, zašto je pored mene, ja sam bolesna devojka, imam čudno ponašanje... Pitala sam ga šta vidi u meni, a on mi kaže da me voli takvu kakva jesam. Ne bih ja njega nazvala krpeljom, on je moja Bebica, ali stvarno treba malo da me pusti... Ako tako nastavi, dosadićemo jedan drugom jako brzo. Želim nekada da budem sama, da budem u svojim mislima, da ćutim... - navela je Miljana.

foto: Printscreen/Zadruga

- Malo je pusti - rekao je Mića.

- Pa, malopre sam otišao, posle 5 minuta me je zvala - pravdao se Bebica.

Kurir.rs/K.Đ.

Bonus video:

00:29 Miljana pere sudove posle Zadruge