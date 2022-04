ZADRUGARI UDARILI NA BIVŠE! Ša potkačio Taru, Anđelo Anu zbog Cara, Mateja nagovestio da je Anđela htela da ima S*KS sa njim!

Voditeljka Sanja Marinković je u svojoj emisiji ugostila zadrugare koji važe za zavodnike, sa njima popričala i na reakcije devojaka, kada im kažu da ne žele da imaju odnose na prvom sastanku.

- Ako vi ne želite da imate s*ks na prvom sastanku, koliko mislite da to vređa devojke u rijalitiju? Tara je meni svojevremeno u emisiji rekla da kada muškarac ne želi već na prvom sastanku da ima odnose sa njom, ona odmah pomisli da sa njom nešto nije u redu i to nju vređa - pitala je Sanja Marinković.

- Da, uvredljiva je jako - potkao je Ša bivšu.

- Ja sam imao takvu situaciju ove sezone. Devojka sa kojom sam bio u odnosu, nisam je video kao devojku koja će uraditi to pred kamerama i na televiziji, ja sam to forsirao i pričao da ne bi to uradila, da to ne treba da se dešava - otkrio je Mateja Matijević, aludirajući na Anđelu u emisiji "Magazin In".

- Sigurno da ih vređa i udara na ego i samopouzdanje. Onda žene smatraju da nisu dovoljno dobre, poželjne, atraktivne... - ubacio se Anđelo Ranković.

- Ja mislim da to ne bi trebalo da ih vređa... Sve je od devojke do devojke, nisu sve baš iste - dodao je Mensur Ajdarpašić.

Ponovo se pokrenula priča o ženskim lažima, a većina njih se složila da zadrugarke lažu kada kažu da vole nekoga za nedelju dana.

- Meni su govorile da žele da se udaju za mene, a nismo ni ušli u vezu, a onda su ušle u druge odnose - ispričao je Ranković, aludirajući na Anu Jovanović.

- Nije nemoguće zavoleti brzo. Žene više žude za pažnjom nego mi muškarci, i onda se prepuste - dodao je Mensur.

- Ja sam voleo, a nisam bio voljen - nadovezao se Ša.

