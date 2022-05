OPŠTI HAOS ZBOG ODNOSA HUSA I DEJANA! Aleks zamerila Dragojeviću baklave, a onda je Dalila ustala i branila BIVŠEG MUŽA! (VIDEO)

Huso Mujić je poslao Dejanu Dragojeviću baklave koje je on nudio Aleksandri Nikolić da jede, a sada je zbog toga nastao haos u Beloj kući.

- Ja jesam plakala i prišla sam Milici da ga razume - rekala je Mina.

- Danas je izgledalo da je Mina njegova devojka - dodao je Mića

- Ja sam došla sve da ispoštujem, a ne samo Dina kao što Mensur dobacuje - dodala je Mina.

- Milan je potom rekao da je Huso Mujić poslao Dejanu Dragojeviću baklave koje je on nudio Aleksandri Nikolić da jede:

- Ja sma njega pitala šta će da radi sa poklonom, a onda je on mene pitao da li ću ja da jedem baklave, na šta sam ja rekla ne pada mi napamet - krenula je da priča Aleks.

- Ja neću dozvoliti da se tako priča o mom ocu, on je poslao svim ljudima koji slave, pa i njemu a nije tajna da voli Dejana. On je dobar čovek, on je uvek slao Dejanu i nije išao sa nameru da ikoga povrede, a njemu Aleksandra nije ni do nožnog prsta - vikala je Dalila.

- Dejan je meni rekao da mu je drago što je dobio poklon od Huse i on nije rekao nijednom ništa loše - dodao je MIća.

- Bilo bi nenormalno da nije poslao Dejanu ništa, posle svega što su oni imali. Dejan i on su uvek bili dobri, i oni mogu da ostanu prijatelji, on je njega uvek poštovao - govorio je Car.

- Nisam ja rekla da si ti to rekla, ja sam rekla samo ono što je MIlan rekao da Dejan nema lošu namru - dodala je Dalila.

- Ja sam Dejana normalo pitala šta će da radi sa tim poklonom - rekla je Aleks.

- On je u dilemi kako ćeš ti reagovarti, i ja ga razumem - dodao je Karić.

- Ja smatram da nije normalno da se on vidi sa njenim ocem, a ovo poklone, to me ne zanima - rekla je Aleks.

- Meni bi bilo normalno da ja ostanem sa njegovom ocem u kontatku - dodala je Dalila.

- Ja vam pokazujem poklon i natpis "Za Dalilu i Dejana Dragojevića od baba Husa" - pokazao je Milan papirić za poklon kojin su njih dvoje dobili.

- Meni je LJuba za novu godinu rekla da će mene moj otac podržati sa kim god budem, a znamo da on sada ne podržava moj ondos sa Carem. Dejan i on se vole i cene meni je to normlano - rekla je Dalila.

- Neka se ovi ljudi pobrinu za sebe, ne za mene..

- On je mene podudio baklavama, a meni je bilo jako glupo, da je obrnuto ja to ne bih htela - dodala je Aleks.

- Deki je jako tužan bio danas, on je danas hteo da ispita Aleksandru, nije njemu bio cilj da je provocira. Njemu je Huso i poslao lava kako bi izdržao sve lavovski, a sada je pometnja oko baklava - rekla je Miljana.

- Lav je poklonjen nekome već - rekla je Dalila a Car je zamerio štop je to rekla je su svi gledali u njega.

Kurir.rs/M.M.

