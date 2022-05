ZOLA SE SVETI KULIĆIMA, BEBICU BOLI UVO ZA MILJANU! Zorica Marković razvezala jezik o ljubavnom trouglu u Zadruzi, otkrila ISTINU!

Pevačica Zorica Marković prokomentarisala je najnovija dešavanja iz "Zadruge 5". S obzirom da su nedeljama aktuelni Miljana Kulić, Lazar Čolić Zola i Nenad Macanović Bebica, folkerka je prvo opisala odnos Miljane i Zole.

- Ne može se reći da nekada nije postojala emocija između njih dvoje - kako, ne znam. Možda se Zola u početku zaigrao kad je ušao prvi put u rijaliti, da se uhvati za Miljanu, to je otišlo malo i dalje, napolju su se našli, malo kocke, malo onog, i tu su se pronašli, pa jurnjava, jesu pare, nisu pare… Gledali smo svi sahranjivanje Zoline slike, ružno, to gleda i njegova majka - započela je Zorica za Republika.rs, pa se dotakla Nenada Macanovića Bebice, koji je zajedno ušao sa Miljanom u paru.

foto: Facebook

- Bebica je ušao namerno, ne mogu da kažem da ne volim Miljanu jer sam nju upoznala u drugom izdanju. Prosto smatram da je ekstremno pametna da se to graniči sa ludilom. Inteligentna je i vrlo dobro zna šta radi, a takve greške pravi po pitanju emocija jer je emotivno nestabilna, to stoji. Osetljiva je i slaba na Zolu, pa on to koristi. E sad, mislim da se Zola sveti Kulićima. Miljana i dalje ima emocije prema njemu, a kakav crni Bebica, on je tu došao i sve što se piše o njemu je istina. Zamislite čovek dođe u rijaliti u imperiju, ne potcenjujem nikog, ali su oni 90 posto tamo bez zvanja, znanja i statusa, tako i on. Kako se piše, za ženu i decu ga nije briga. Kao da je isprogramiran, ono što je trebalo da radi jedno vreme od strane Marije Kulić, misleći da će Marija tako zaštititi Miljanu od Zole, to je nemoguća misija. Bebica sve što radi radi zarad sebe, zarad popularnosti, ali on namerno ćuti, namerno je mrtav hladan, ali znaš koliko njega boli uvo za Miljanu. On je ostvario svoje snove, misli da će nakon "Zadruge" nešto uspeti, neće uspeti ništa ako otac ima takav stav prema njemu i to sa pravom. On jeste pazio Miljanu, gurao kolica, tu svaka čast, nije on psihopata samo se pravi lud. Takvi ljudi su namazani svim bojama. On je takav mentalni sklop, sve može da podnese zarad opstanka, pa čak i to bežanje namerno jer gde će on da plati 50 hiljada evra! On sve čovek namerno radi, nema emociju prema Miljani, stalo mu je da se nađe tu gde jeste, da uzme neku kintu, pošto se piše da je u nezavidnom položaju napolju u svakom smislu, tako da igra igru - kaže Markovićeva, te zaključuje da za Miljanu i Zolu nema budućnosti:

- Miljana je ušla po instrukciji, njima Kulićima je svako dobar osim Zole. Miljana ga je odavno provalila, kakva crna emocija… Zola je isto sve provalio, pa se i on isto igra. Miljana misli da se Zola ne igra, mada nije sigurna da li je okej to sa emocijom, te trudna, te nije trudna. Zola u inat radi sve Kulićima, a Miljana je daleko otišla, ne treba joj to, upotrebljiva je za rijaltii, ali ju je isti pojeo. Dugo je prisutna, i ona nema više šta da pokaže, ostala je ona stara Miljana koja je najbolja kad je sama, peva… Komentariše realno, i za dosta stvari je u pravu, jesam imala sa njom svađe i sa Marijom, ali realno mislim da je ona van rijalitija više nego normalna, više nego dobra, pošto je poznajem. Tamo se pogubila, igra i ona igru, obojicu je provalila, Zola folira sveti se, ali od te price nema ništa, ona će opet biti sama, jedino ako ne bude opet insistirala jer ne može da se oslobodi emocija prema Zoli bez obzira na sve, još nešto tinja, ali od te price nema ništa posle rijalitija. Opet će možda da se jure, da se vuku, ali to će samo nestati, ne žive blizu i tako dalje.

foto: Printscreen

Kurir.rs/Republika.rs

